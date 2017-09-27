Арбитражный суд Ульяновской области признал законным решение УФАС об отмене аукционов

26 сентября Арбитражный суд Ульяновской области признал законными и обоснованными решения и предписание регионального УФАС России об аннулировании совместных торгов в форме электронного аукциона на оказание услуг по обеспечению медицинскими изделиями (начальная (максимальная) цена контракта – 587 млн руб.).

Ранее по результатам рассмотрения жалобы Комиссия УФАС признала в действиях заказчиков – 64 государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области, нарушения п. 1 ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст.33 ,ч. 2 ст. 8, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе. Нарушения выразилось в необъективном описании объекта закупки, а именно: в перечень медицинских изделий было включено 3527 позиций, различной направленности и отличающихся по функциональным и техническим характеристикам.

Кроме того, в документации отсутствовали надлежащим образом установленные показатели, позволяющие определить соответствие товара, работы, услуги установленным заказчиками требованиям.

Также Комиссия управления установила, что потребности в одних и тех же товарах у иных заказчиков отсутствует в рамках оказываемой услуги, что означает невозможность осуществления закупки путем проведения совместного электронного аукциона, поскольку ч. 1 ст. 25 Закона о контрактной системе предусматривает, что объект закупки для каждого заказчика при проведении совместного электронного аукциона должен быть един.

Сейчас эти нарушения устранены. Вместе с тем, 6 заказчиков из 64 обжаловали действия антимонопольного органа в судебном порядке. Арбитражный суд отклонил доводы заявителей, оставив в силе решения и предписание УФАС.