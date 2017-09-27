 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
214

Арбитражный суд Ульяновской области признал законным решение УФАС об отмене аукционов

27.09.2017

26 сентября Арбитражный суд Ульяновской области признал законными и обоснованными решения и предписание регионального УФАС России об аннулировании совместных торгов в форме электронного аукциона на оказание услуг по обеспечению медицинскими изделиями (начальная (максимальная) цена контракта – 587 млн руб.).

Ранее по результатам рассмотрения жалобы Комиссия УФАС признала в действиях заказчиков – 64 государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области, нарушения п. 1 ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст.33 ,ч. 2 ст. 8, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе. Нарушения выразилось в необъективном описании объекта закупки, а именно: в перечень медицинских изделий было включено 3527 позиций, различной направленности и отличающихся по функциональным и техническим характеристикам.

Кроме того, в документации отсутствовали надлежащим образом установленные показатели, позволяющие определить соответствие товара, работы, услуги установленным заказчиками требованиям.

Также Комиссия управления установила, что потребности в одних и тех же товарах у иных заказчиков отсутствует в рамках оказываемой услуги, что означает невозможность осуществления закупки путем проведения совместного электронного аукциона, поскольку ч. 1 ст. 25 Закона о контрактной системе предусматривает, что объект закупки для каждого заказчика при проведении совместного электронного аукциона должен быть един.

Сейчас эти нарушения устранены. Вместе с тем, 6 заказчиков из 64 обжаловали действия антимонопольного органа в судебном порядке. Арбитражный суд отклонил доводы заявителей, оставив в силе решения и предписание УФАС.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
21.09.2017 «Апрель Кавказ» оштрафовали на 300 тыс. руб. за вывеску «аптечный склад»
19.09.2017 Росздравнадзор переходит к риск-ориентированной модели контроля обращения медизделий
19.09.2017 Решение об акционировании ГУП ВО «Волгофарм» принято окончательно
18.09.2017 Ставропольское УФАС потребовало от двух фирм перестать называться «аптекой складом»
15.09.2017 Подмосковные фармкомпании подозреваются в картельном сговоре
Метки
аукцион
УФАС
Ульяновская область
медицинские изделия
Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
27.09 Онлайн-семинар «Гомеопатия в вопросах и ответах»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения