Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве фармпредприятия «АБОЛмед»

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил дело о банкротстве фармацевтического предприятия «АБОЛмед», поскольку должник полностью погасил основную задолженность перед бюджетом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда.

Как писал «ФВ», 26 января 2017 г. арбитражный суд Новосибирской области принял заявление от Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Новосибирска о признании фармацевтического предприятия «АБОЛмед» банкротом. Между тем, неделей ранее вице-губернатор Сергей Семка рассказал, что владельцы завода – ООО «Пребенд» – планируют запустить производство после двух лет простоя. Ранее компания выпускала антибиотики в различных формах, а после открытия второй очереди производства препаратов в форме инфузионных растворов в 2009 году обещала увеличить выпуск продукции в 1,5 раза.

«В первом квартале производство возобновится. В конце прошлого года с инициативой о возрождении предприятия выступила московская компания «Пребенд», которая стала новым акционером предприятия», – сообщил Сергей Семка.

На самом деле ООО «Пребенд» было открыто в 2007 году в форме выделения из ООО «АБОЛмед», говорится в судебных материалах. Компании перешла вся недвижимость завода, который с этого момента арендовал ее.

В октябре 2016 года налоговики уже взыскали через суд 11,6 млн рублей у «Пребенда», и более того, добились признания ООО «Пребенд» зависимым лицом ООО «АБОЛмед». По словам представителя налоговой службы, «АБОЛмед» «с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате налогов, пени и штрафов за счет имущества, передал имущество взаимозависимому лицу – «Пребенду», при этом большая часть имущества продолжала использоваться «АБОЛмед» в своей деятельности». Компании связывает один учредитель – Илиана Панайотова.

26 июня Сергей Семка уточнил «Ъ», что производство на фармзаводе до сих пор не запущено.

«На этой неделе Минпромторг РФ проверяет лицензии предприятия, и если все нормально, то можно будет говорить о запуске», - рассказал он.

Мощности предприятия рассчитаны на производство 50 млн флаконов в год инъекционных препаратов в форме стерильных порошков, 13 млн флаконов (100 мл) инфузионных растворов, 6 млн флаконов в год лиофилизированных препаратов.