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Арбитражный суд не принял заявление о банкротстве «Р-Фарм»

15.01.2018

Согласно определению Арбитражного суда города Москвы от 11 января 2018 г., ООО «Натива» отказано в принятии заявления о признании АО «Р-Фарм» банкротом.

В документе суда указывается, что заявление не соответствует п. 2 ст. 7, п. 2 ст. 33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В п. 2 ст. 7 говорится, что право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, работника, бывшего работника должника, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда о взыскании с должника денежных средств, а п. 2 ст.33 гласит, что в заявлении о банкротстве нужно обязательно указать, что есть такое решение. Так как у ООО «Натива» нет решения суда о взыскания долга с «Р-Фарм», то компания не имеет права требовать признать дистрибьютора банкротом.

Ранее председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик заявил СМИ, что действия «Нативы» – это попытка создать информационную шумиху и отвлечь тем самым внимание от других важных вопросов. В частности, это может касаться прав на интеллектуальную собственность иностранных фармпроизводителей, на чьи препараты у «Р-Фарм» есть лицензии на производство и последующую коммерциализацию.

«Объем нашего бизнеса с компанией «Натива» – это доли процента от нашего оборота. Она не входит в двадцатку крупнейших наших контрагентов», – рассказал г-н Репик РИА «Новости».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Арбитражный суд
банкротство
АО «Р-Фарм»
ООО «Натива»
Персоны
Репик Алексей Евгеньевич

Председатель совета директоров ГК «Р-Фарм»
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
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