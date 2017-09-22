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Аптеку в Краснодаре заставили снять лишние вывески и перекрасить оставшуюся в цвет фасада

22.09.2017
Фото: автор

Рекламы много не бывает, - наверное, так рассуждали руководители ростовского ООО «Гид-Дешевая аптека», когда повесили на фасаде своего фармацевтического предприятия на улице Коммунаров в Краснодаре сразу три вывески. В Ростове-на-Дону так многие делают, и ничего. Но Краснодар – не Ростов, там приняты и соблюдаются Правила благоустройства территории, в которых до мелочей прописано все, что касается внешнего облика города.

Так, согласно пункту 19.3 Правил для размещения сведений информационного характера о наименовании, месте нахождения, виде деятельности предприятия собственник вправе разместить только одну настенную вывеску на одном фасаде строения, в одной плоскости и на единой линии с другими настенными вывесками, в одном цветовом решении. Размещение дополнительных плакатов или иного информационного материала, за исключением вывески, не допускается. Вывеска размещается над входом, между 1 и 2 этажами (если занимаемый этаж – первый), либо над окнами соответствующего этажа (если занимаемый этаж – не первый). Прописана и максимальная площадь всех вывесок на одном здании: она не может превышать 10% от общей поверхности фасада площадью менее 50 кв.м. и 3-5% - от фасада более 100 кв.м.

Отделка фасадов зданий, строений и сооружений по цветовому решению должна выполняться в соответствии с каталогом цветов. Так, для стен можно выбрать краску «белая устрица», «слоновая кость», «серебристо-серый», «серый мох», «сигнально-серый» и ряда других, но отнюдь не любую, которая нравится собственнику бизнеса.

Нарушение Правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 1000 руб., на должностных лиц - 2500 рублей, на юридических лиц - 15 тысяч рублей. Возможно, небольшие суммы штрафа и послужили тому, что руководство ООО проигнорировало письмо администрации Центрального внутригородского округа Краснодара с требованием привести в порядок фасад здания. Тогда местные власти обратились в суд.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск. В решении сказано: обязать ООО «Гид-Дешевая аптека» в десятидневный срок после вступления решения суда в законную силу устранить нарушения Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар. Предприятие должно демонтировать две настенные вывески-кронштейны (размещенные перпендикулярно фасаду здания); привести колористическое решения фасада и вывески, размещенной надо входом, в соответствие с Правилами, убрать информационный материал с окна здания.

У аптеки есть время до 18 октября, чтобы обжаловать решение суда.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Краснодарский край
аптека
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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