Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта

Аптека в прикассовой зоне супермаркета — новое явление на рынке фармацевтической розницы. Пока самый продвинутый в этом плане проект — открытие аптек «Мега Фарм» в магазинах X5 Retail Group. «Магнит» открыл только первые четыре аптеки. Главный вопрос сейчас — насколько успешны эти начинания. Ведь от этого будет зависеть, будут масштабированы такие проекты или нет.