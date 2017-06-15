Apteka.ru: за первые пять месяцев 2017 года количество уникальных посетителей сайта составило 15 млн человек

Сервис представляет данные внутреннего анализа

Apteka.ru – крупнейший национальный сервис поиска и заказа медикаментов, обеспечивающий комфорт для своих пользователей, в июне отпраздновал пятилетний юбилей. Сервис начал свою работу в 2012 году и стал первым сайтом такого рода в России, реализовавшим легитимную форму заказа лекарственных препаратов. Согласно внутренней оценке, сегодня в среднем по количеству заказов Apteka.ru опережает ближайший аналогичный сервис более чем в 17 раз. Ежеквартально новыми пользователями Apteka.ru становится около четверти миллиона россиян

Своим пользователям Apteka.ru дает возможность свободно выбирать из широкого ассортимента лекарственных препаратов именно то, что нужно, и самостоятельно определять место и время приобретения заказа. Более 14 тысяч аптек по всей России являются партнерами сервиса. Ассортимент сайта составляют до 15 тысяч наименований продукции крупнейших отечественных и зарубежных производителей.

«Apteka.ru – сервис, который экономит время пользователя, – отмечает Анатолий Тенцер, директор по развитию АО НПК «Катрен». – Ассортимент Apteka.ru больше, чем у любого другого подобного сервиса, ценовая политика позволяет заказывать лекарства с выгодой, а огромное количество ассоциированных аптек – забирать заказ в удобном месте в удобное время. Другими словами, Apteka.ru – один из тех сервисов, которые стали синонимом комфорта для современного человека. Популярность сервиса растет : в мае общее количество заказов за все время существования сервиса достигло 8 300 000 штук».