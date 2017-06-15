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Apteka.ru: за первые пять месяцев 2017 года количество уникальных посетителей сайта составило 15 млн человек

15.06.2017

Сервис представляет данные внутреннего анализа

8f43e6eaf6520c5f8cfccf75ed4864c2.pngApteka.ru – крупнейший национальный сервис поиска и заказа медикаментов, обеспечивающий комфорт для своих пользователей, в июне отпраздновал пятилетний юбилей. Сервис начал свою работу в 2012 году и стал первым сайтом такого рода в России, реализовавшим легитимную форму заказа лекарственных препаратов. Согласно внутренней оценке, сегодня в среднем по количеству заказов Apteka.ru опережает ближайший аналогичный сервис более чем в 17 раз. Ежеквартально новыми пользователями Apteka.ru становится около четверти миллиона россиян

Своим пользователям Apteka.ru дает возможность свободно выбирать из широкого ассортимента лекарственных препаратов именно то, что нужно, и самостоятельно определять место и время приобретения заказа. Более 14 тысяч аптек по всей России являются партнерами сервиса. Ассортимент сайта составляют до 15 тысяч наименований продукции крупнейших отечественных и зарубежных производителей.

«Apteka.ru – сервис, который экономит время пользователя, – отмечает Анатолий Тенцер, директор по развитию АО НПК «Катрен». – Ассортимент Apteka.ru больше, чем у любого другого подобного сервиса, ценовая политика позволяет заказывать лекарства с выгодой, а огромное количество ассоциированных аптек – забирать заказ в удобном месте в удобное время. Другими словами, Apteka.ru – один из тех сервисов, которые стали синонимом комфорта для современного человека. Популярность сервиса растет : в мае общее количество заказов за все время существования сервиса достигло 8 300 000 штук».

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Метки
АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Персоны
Тенцер Анатолий Леонидович
Директор по развитию АО НПК «Катрен»
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
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