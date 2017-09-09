Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта

Как аукнулось

Штрафы за отпуск рецептурных препаратов в аптеках без рецепта выросли. C 1 января 2017 года, согласно поправкам в КОАП, за нарушение правил розничной продажи лекарств фармацевта или провизора могут оштрафовать на 5—10 тыс. руб. (раньше 1,5—3 тыс. руб.), должностное лицо — на 20—30 тыс. руб. (раньше 5—10 тыс. руб.), юрлицо — на 100—150 тыс. руб. (раньше 20—30 тыс.) или приостановить деятельность аптеки на срок до 90 суток.

Участники аптечного рынка отмечают, что вопрос, связанный с отпуском рецептурных препаратов, в настоящий момент достиг своего апогея. Правонарушителем по-прежнему признают только аптеку, хотя к врачам, которые не выписывают рецепты на официальном бланке, вопросов также много.

Плачут и продают

Однако, помимо оценки происходящего, собеседники «ФВ» выявили несколько тенденций, которые могут оказать влияние на дальнейшее развитие этой ситуации.

«Логика регулирующих органов понятна, и в целом мы поддерживаем новые требования к лицензированию фармацевтической деятельности. Но дьявол, как известно, в деталях. По нашей статистике только половина рецептов, выписываемых врачами, полностью соответствует всем нормам. Люди по-прежнему приходят в аптеки с выписками без печати или даже с клочками бумаги с печатью, но в которых вместо положенного МНН значатся торговые наименования. Формально аптека не имеет права отпускать лекарство по такому «рецепту». Помимо этого, крайне редко, но бывают случаи, когда первостольник вынужден отпускать лекарство на свой страх и риск, даже если рецепта нет. Допустим, у покупателя сильный приступ астмы, он прекрасно знает название лекарства и его дозировку, но при этом рецепта с собой у него нет. Выбор в данном случае невелик: либо отказать задыхающемуся человеку, либо нарушить закон. Поэтому, в этом вопросе самое главное обойтись без перегибов», - заявил директор по внешним коммуникациям ПАО «Аптечная сеть 36,6» Алексей Киселев - Романов.

По мнению Бориса Городецкого, генерального директора сервиса «Ваш Провизор», увеличение штрафов или введение дополнительных мер, таких как приостановление или отзыв лицензии, даст эффект повышения цен на всю медицинскую продукцию, цены на которую не регулируются государством.

«Аптекам будет необходимо компенсировать потерю дохода от рецептурных препаратов», - пояснил он. При этом эксперт напомнил, что аптеки регулярно платят штрафы, но продолжают продавать рецептурные препараты без рецепта.

«Так как они составляют существенную часть выручки», - добавил Борис Городецкий.

Подпольные рецепты

Директор по маркетингу аптеки Pharmlinker (Казань) Руслан Ибрагимов считает, что ужесточение в законодательстве к коренным сдвигам в данном вопросе не приведет и предлагает обратить внимание на проблемы поддельных рецептов.

«С каждым годом растет количество поддельных рецептов. Тут тоже нужен жесткий контроль. Сейчас при вводе в поисковике "купить рецепт" выходит куча сайтов с предложениями», - констатирует он.

Вопросом, не создадут ли более жесткие нормы подпольную систему выписки рецептов, задается и Олег Березин, партнер, руководитель группы по работе с компаниями медико-биологических наук и здравоохранения компании «Делойт» СНГ.

«Прежде, чем вводить такие нормы, необходимо ответить на следующие вопросы: будет ли возможность у всех пациентов своевременно получить рецепт? Например, если уже сейчас очередь на прием к врачам некоторых специальностей по ОМС на несколько недель вперед, то есть ли понимание, каким образом увеличится нагрузка на систему здравоохранения (прежде всего в ОМС) при введении таких норм и какие меры должны быть предприняты, чтобы избежать этого? Если у законодателя есть понимание, каким образом эти вопросы надо решать, то такие меры, безусловно, надо вводить вместе с теми мерами, которые бы закрывали эти вопросы», - поясняет эксперт.

Чем жестче, тем лучше

Часть экспертов выступает категорически за ужесточение наказания при отпуске рецептурных препаратов без рецептов.

«Ни в одной европейской стране самостоятельного назначения себе лечения и выбора себе лекарства по совету фармацевта или по совету друзей не существует — существует только назначение врача», - напоминает главный врач клиники «Сфера» Эрика Эскина.

Крайне позитивной тенденцией называет эту ситуацию и гендиректор фармкомпании «Натива» Александр Малин.

«С момента вступления приказа № 647 Минздрава РФ требования к реализации рецептурных препаратов ужесточились. Фармацевты не имеют права выдавать препараты даже в тех случаях, когда рецепт оформлен не надлежащим образом: на обычном бланке, без нужных печатей. И, на мой взгляд, от данной меры выиграет только пациент», - заявил он.

Свою позицию по данному вопросу обозначил Михаил Салихов, директор по маркетингу компании «ЭГИС» в России. По его словам, отпуск рецептурных препаратов должен происходить только по рецепту. При этом оригинальные препараты под патентом получают преимущество даже в условиях выписки по МНН.

«Если на рынке уже есть генерики, то при МНН выписке существенно возрастет значимость аптек в том, какой бренд будет отпущен покупателю. Аптеке невыгодно продавать дешевые генерики, соответственно преимущество в конечных продажах будут иметь генерические препараты со средней ценой и высоким качеством», - добавил он.

По мнению участников рынка, ситуация, связанная с отпуском рецептурных препаратов, должна измениться в лучшую сторону за счет расширения возможностей телемедицины. Нагрузку, как с врачей, так и с работников аптек, снимет повсеместное внедрение электронных рецептов. Это основные нововведения, которые так ждет аптечный бизнес.