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Аптечное сообщество резко критикует идею продажи безрецептурных лекарств в торговой рознице

12.01.2018

В конце минувшего года Минпромторг разместил для публичного обсуждения проект ФЗ, в котором предложены изменения в правила розничной торговли лекарственными препаратами.

Ключевая идея документа – разрешить торговым предприятиям заниматься реализацией безрецептурных препаратов. Минпромторг, ФАС и Минэкономразвития считают, что это будет стимулировать развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные лекарства. В аптечном сообществе инициатива встретила резкую критику.

«Для аптечных организаций лицензионное право продажи безрецептурных препаратов закреплено за аптечным киоском, – рассказала «ФВ» исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева. – То есть у нас уже предусмотрена возможность перенять международный опыт продажи лекарств на территории продуктовых магазинов в соответствии с целостностью всей системы российского законодательства».

Предполагающий продажу безрецептурных ЛП в продуктовых магазинах законопроект, обозначенный как «итоговый», по мнению эксперта, способен перечеркнуть все правильные шаги в законодательном регулировании.

«Его печальным итогом будет ценовая и физическая недоступность жизненно необходимых рецептурных препаратов для наших сограждан», – подчеркнула она.

Нелли Игнатьева выразила надежду, что данный «итоговый законопроект» останется в истории как «неудачная шутка ушедшего года».

Исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты и Аптечной гильдии Елена Неволина считает инициативу Минпромторга «антисобытием 2017 года».

«Непонятно, какую проблему решает данное регулирование, – отмечается в заявлении, размещенном на сайте Аптечной гильдии. – Сегодня ограничений в получении лицензии на фармацевтическую деятельность нет, главное, чтобы объект соответствовал требованиям, установленным Положением о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ №1081».

В конце 2017 года свое категорическое несогласие с позицией Минпромторга, ФАС и Минэкономразвития выразила Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма», опубликовав на своем сайте соответствующее заявление.

Аптечные объединения призывают всех профессионалов, работающих в фармотрасли выразить свое отношение к законопроекту, зайдя на сайт regulation.gov.ru. Публичное обсуждение законопроекта будет проходить до 17 января.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
торговые сети
безрецептурная продажа
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
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