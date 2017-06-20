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«Аптечная сеть 36,6» запускает собственную интернет-аптеку на базе SAP

20.06.2017

Компания SAP СНГ и ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявляют о запуске интернет-аптеки 366.ru - портала с омниканальными возможностями на основе платформы SAP Hybris Commerce. Компания планирует увеличить долю интернет-продаж с 1% до 10% к середине 2018 года.

Цель проекта внедрения SAP Hybris Commerce – создание e-commerce бизнес направления для осуществления онлайн продаж для всей «Аптечной сети 36,6». Партнером по внедрению выступила компания «Mастердата». Помимо сервиса бронирования и заказа препаратов портал предлагает своим посетителям товары для здоровья, красоты и ухода за телом, а оплата и выдача заказов производится в любой из аптек, находящихся под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6». Ассортимент интернет-аптеки уже превышает 15 тысяч наименований.


«Ключевая задача, которую решает интернет-аптека 366.ru – это удобство и простота для покупателей. Мы надеемся, что наши клиенты по достоинству оценят все преимущества использования нового сервиса, начиная от разнообразия ассортимента и заканчивая техническими удобствами. Мы также рассчитываем на синергетический эффект от работы нашей интернет-аптеки и совместного с Ozon.ru проекта, что со временем позволит нам стать лидерами онлайн сегмента отечественного фармритейла», - отметил Иван Саганелидзе, председатель совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

«В последние годы аптечные сети приходят к тому, что использовавшиеся ранее системы не справляются с объемом и ростом их бизнеса, поэтому сегодня мы наблюдаем их активный переход к промышленным ИТ-платформам», - отметил Алексей Петунин, директор по работе с партнерами, средним и малым бизнесом SAP СНГ.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ПАО "Аптечная сеть 36.6"
интернет-аптеки
Персоны
Саганелидзе Иван Гивиевич
Председатель Совета директоров ОАО "Аптечная сеть 36,6"
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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