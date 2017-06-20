«Аптечная сеть 36,6» запускает собственную интернет-аптеку на базе SAP

Компания SAP СНГ и ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявляют о запуске интернет-аптеки 366.ru - портала с омниканальными возможностями на основе платформы SAP Hybris Commerce. Компания планирует увеличить долю интернет-продаж с 1% до 10% к середине 2018 года.



Цель проекта внедрения SAP Hybris Commerce – создание e-commerce бизнес направления для осуществления онлайн продаж для всей «Аптечной сети 36,6». Партнером по внедрению выступила компания «Mастердата». Помимо сервиса бронирования и заказа препаратов портал предлагает своим посетителям товары для здоровья, красоты и ухода за телом, а оплата и выдача заказов производится в любой из аптек, находящихся под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6». Ассортимент интернет-аптеки уже превышает 15 тысяч наименований.



«Ключевая задача, которую решает интернет-аптека 366.ru – это удобство и простота для покупателей. Мы надеемся, что наши клиенты по достоинству оценят все преимущества использования нового сервиса, начиная от разнообразия ассортимента и заканчивая техническими удобствами. Мы также рассчитываем на синергетический эффект от работы нашей интернет-аптеки и совместного с Ozon.ru проекта, что со временем позволит нам стать лидерами онлайн сегмента отечественного фармритейла», - отметил Иван Саганелидзе, председатель совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

«В последние годы аптечные сети приходят к тому, что использовавшиеся ранее системы не справляются с объемом и ростом их бизнеса, поэтому сегодня мы наблюдаем их активный переход к промышленным ИТ-платформам», - отметил Алексей Петунин, директор по работе с партнерами, средним и малым бизнесом SAP СНГ.