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«Аптечная сеть 36,6» масштабирует проект SAS на все аптеки сети

06.09.2017
Фото: Игорь Чунусов

ПАО «Аптечная сеть 36,6» масштабировала совместный с SAS проект оптимизации товарных запасов на все аптеки сети.

Пилотный проект, в котором на первом этапе участвовало 10 аптек, а на завершающем — 250, занял 9 месяцев и включил в себя анализ данных, выявление узких мест в текущих бизнес-процессах, а также разработку и внедрение математических методов машинного обучения для прогнозирования спроса и оптимизации товарных запасов.

Как сообщили в пресс-службе компании, в результате оборачиваемость в аптеках улучшилась в 1,5 раза за счет снижения избыточных запасов, а количество случаев дефектуры снизилось на 15%, вследствие чего увеличились продажи.

«SAS позволил найти золотую середину между удовлетворением спроса и сокращением расходов на сверхзапасы за счет более эффективного распределения товара по аптекам», — сообщил председатель совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» Иван Саганелидзе.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ПАО "Аптечная сеть 36.6"
Персоны
Саганелидзе Иван Гивиевич
Председатель Совета директоров ОАО "Аптечная сеть 36,6"
Фармвестник-ТВ
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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