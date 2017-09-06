«Аптечная сеть 36,6» масштабирует проект SAS на все аптеки сети

ПАО «Аптечная сеть 36,6» масштабировала совместный с SAS проект оптимизации товарных запасов на все аптеки сети.

Пилотный проект, в котором на первом этапе участвовало 10 аптек, а на завершающем — 250, занял 9 месяцев и включил в себя анализ данных, выявление узких мест в текущих бизнес-процессах, а также разработку и внедрение математических методов машинного обучения для прогнозирования спроса и оптимизации товарных запасов.

Как сообщили в пресс-службе компании, в результате оборачиваемость в аптеках улучшилась в 1,5 раза за счет снижения избыточных запасов, а количество случаев дефектуры снизилось на 15%, вследствие чего увеличились продажи.

«SAS позволил найти золотую середину между удовлетворением спроса и сокращением расходов на сверхзапасы за счет более эффективного распределения товара по аптекам», — сообщил председатель совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» Иван Саганелидзе.