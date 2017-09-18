 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Current issue #28, 2017
Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
252

АО НПК «Катрен» завершило реконструкцию логистического комплекса в Хабаровске

18.09.2017
Фото: АО НПК «Катрен»

АО НПК «Катрен» завершило переоснащение и расширение склада в Хабаровске. 15 сентября состоялось открытие обновленного комплекса. После реконструкции площадь автоматизированного складского комплекса, полностью соответствующего международным стандартам GDP, увеличилась до 4,8 тыс. кв. м, а мощность возросла в 2,5 раза. Ассортимент склада – около 16 тыс. наименований.

Комплекс оборудован австрийской автоматической линией сборки продукции, на всех операциях используются радиотерминалы. Таким образом, информация о перемещении товаров мгновенно поступает в учетную систему склада, что позволяет снизить вероятность ошибки и отказаться от использования бумажных носителей. Зоны хранения с разными температурными режимами отделены друг от друга и от зоны оптовой сборки.

Директор филиала АО НПК «Катрен» в Хабаровске Дмитрий Мурачев отметил: «Складской комплекс в Хабаровске реконструирован в рамках реализации масштабной инвестиционной программы «Катрен», направленной на развитие и модернизацию логистической системы компании. Новые складские мощности позволят увеличить глубину товарного запаса и расширить ассортимент для обеспечения населения региона необходимыми лекарствами».

Склад «Катрен» в Хабаровске обслуживает заказы от аптечных учреждений, в том числе заявки, формируемые конечными потребителями с помощью сервиса по поиску и заказу товаров аптечного ассортимента Apteka.ru. Отправка производится в аптеки практически всего Дальнего Востока – Хабаровский и Приморский край, Амурскую область, Еврейскую Автономную область, Камчатский край и Магаданскую область.

Материалы по теме
13.09.2017 Пользователи Apteka.ru помогают детям-инвалидам
11.09.2017 Маркировка лекарств: виды и способы нанесения идентификационных знаков на упаковку
18.08.2017 ФНС ответила на вопросы производителей по проекту ИС «Маркировка» на вебинаре «Катрен»
16.08.2017 Оператор эксперимента по маркировке рассмотрел подходы к внедрению компонентов новой системы на различных производственных уровнях
21.07.2017 В 2017 году БФ «Катрен» направит на приобретение страховых полисов для приемных семей более 3 млн рублей
Метки
АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Current issue #28, 2017
Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
18.09 — 20.09 II Всероссийская GMP-конференция
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения