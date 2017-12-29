АО «Нижфарм» планирует через суд взыскать с ЗАО «Радуга Продакшн» более 1,5 млрд рублей

В Арбитражный суд Нижегородской области 26 декабря 2017 г. поступило заявление от АО «Нижфарм» о взыскании с ЗАО «Радуга Продакшн» 1,59 млрд руб. Кроме того поступило ходатайство об обеспечении иска. Иск судом пока не принят.

В марте 2017 г. между ЗАО «Радуга продакшн» и АО «Нижфарм» заключен договор залога имущества. Согласно базе СПРАК, речь шла об оборудовании завода, в документе перечислены более 160 единиц залога. Как поясняли тогда в «Нижфарме», залог был необходим для урегулирования задолженности компании «РОСТА» перед «Нижфармом».

Как сообщал «ФВ», в адрес дистрибьютора продолжают поступать новые иски о взыскании долгов. Так, 14 декабря в суд принял иск АО «Акрихин» на сумму 273,73 млн руб., в ноябре поступили заявления от Astellas (долг 419,03 млн руб.) и Teva (299,35 млн руб.) и т.д. Всего, по данным СПАРК, в 2017 г. ЗАО «РОСТА» предъявлены претензии на сумму 8,22 млрд руб.

11 декабря «Сбербанк» заявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве АО «РОСТА». Об этом говорится в базе СПАРК. Согласно п.2 и п.2.1. ст.7 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», кредитная организация должна объявить о своем намерении за 15 дней до подачи иска. Но пока иска банка в системе арбитражных дел не зафиксировано.

В октябре 2017 г. аналогичное уведомление опубликовал «ОТП Банк». Однако позже планы кредитной организации изменились и был подан иск о взыскании долга в размере 47,66 млн руб.

В конце сентября 2017 г. в суд подано заявлении о признании банкротом «РОСТА» от физического лица Павла Костенко, а 12 октября в рамках этого дела ЗАО «Алтайвитамины» подало заявление об установлении размера требований кредиторов. Затем аналогичные документы поступили от SCA Hygiene Products, Merck , ООО «Профилактика», ООО «Алкалоид-Рус».