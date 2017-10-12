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АО «Фармасинтез» зарегистрировало дочернюю компанию

12.10.2017

АО «Фармасинтез» зарегистрировало дочернюю компанию для реализации проекта на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Усолье-Сибирское» в Иркутской области. Об этом сообщил генеральный директор Акционерного общества Александр Кейко. На церемонии открытия нового цеха, прошедшей на иркутском заводе компании 8 сентября, он сказал: «Учрежденная компания "Фармасинтез-Хеми" будет заниматься реализацией проекта по созданию фармацевтического производства в городе Усолье-Сибирское. Мы рассчитываем, что завод в Усолье сможет производить до 1 тысячи тонн субстанций в год, он потребует для размещения около 130 гектаров земли. Штат предприятия составит порядка 2 тыс. человек. Инвестиции в первую фазу проекта мы оцениваем более 10 млрд рублей, а для его реализации потребуется около 10 лет».

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ТОСЭР «Усолье-Сибирское» создана в марте 2016 года на базе одноименного моногорода в Иркутской области.

Ранее администрация Усолья-Сибирского предоставила АО "Фармасинтез" в аренду земельный участок площадью около 130 га в промышленной зоне города.

Источник публикации: АО «Фармасинтез»

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Метки
ОАО «Фармасинтез»
Компании
Фармасинтез Предприятие основано в 1997 году в г. Иркутске. Является сегодня крупнейшим в России производителем противотуберкулезных препаратов.
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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