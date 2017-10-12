АО «Фармасинтез» зарегистрировало дочернюю компанию для реализации проекта на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Усолье-Сибирское» в Иркутской области. Об этом сообщил генеральный директор Акционерного общества Александр Кейко. На церемонии открытия нового цеха, прошедшей на иркутском заводе компании 8 сентября, он сказал: «Учрежденная компания "Фармасинтез-Хеми" будет заниматься реализацией проекта по созданию фармацевтического производства в городе Усолье-Сибирское. Мы рассчитываем, что завод в Усолье сможет производить до 1 тысячи тонн субстанций в год, он потребует для размещения около 130 гектаров земли. Штат предприятия составит порядка 2 тыс. человек. Инвестиции в первую фазу проекта мы оцениваем более 10 млрд рублей, а для его реализации потребуется около 10 лет».

ТОСЭР «Усолье-Сибирское» создана в марте 2016 года на базе одноименного моногорода в Иркутской области.

Ранее администрация Усолья-Сибирского предоставила АО "Фармасинтез" в аренду земельный участок площадью около 130 га в промышленной зоне города.

Источник публикации: АО «Фармасинтез»