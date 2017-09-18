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Анонсированы темы форума Navicon. DataTalks 2017

18.09.2017

Стала известна программа форума Navicon. DataTalks 21 сентября в Москве. Форум будет посвящен применению в бизнесе ИТ-инструментов и технологий нового поколения: AI, machine learning, Big Data – и их влиянию на цифровую экономику России, в том числе на фармацевтическую отрасль.

В первой части мероприятия состоится пленарная дискуссия «Machine Revolution». Руководители крупнейших российских предприятий и AI-разработчики обсудят, как искусственный интеллект меняет рынок труда и подбора персонала, какие профессии исчезнут через 10 лет и почему цифровой маркетинг одним из первых реагирует на технологическую революцию. В обсуждении примет участие директор по IT и BI компании «Ипсен» Петр Иванов.

Модератор дискуссии – Александр Тихонов, директор департамента по продвижению ПО IBM Восточная Европа/Азия.

Тематические секции Navicon. DataTalks посвящены применению новейших, в том числе интеллектуальных, алгоритмов обработки и анализа данных для решения конкретных бизнес-задач российских предприятий и фирм. В рамках трех параллельных секций выступят приглашенные гости форума – аналитики инновационных предприятий и разработчики AI-решений.

Секция 1. Применение AI на производстве

Вы еще не внедряете когнитивные системы аналитики для управления производственными активами? На вас не работают роботы? А уверены, что этого не делают ваши конкуренты?

Доклады:

  • Назад в будущее, или как планировать производство лучше конкурентов
  • Новое в прогнозировании: AI и WMS – точки соприкосновения
  • Прогнозирование отказа оборудования
  • Точное стратегическое планирование без трудозатрат
  • Роботизированная автоматизация процессов (RPA) и искусственный интеллект

Секция 2. Применение AI для управления продажами

С инструментами машинного обучения непрерывно собирайте потребительские данные и преобразуйте их в доходы, начните анализировать то, что раньше не поддавалось обработке: поведенческие реакции, язык и мимику посетителей торговых точек. Применяете омниканальный маркетинг? Отлично, машина сделает это более эффективно!

Доклады:

  • Когда сбегают клиенты. Интеллектуальные технологии для управления оттоком потребителей
  • Таргетированные предложения в целях повышения конверсии
  • «Сам себе сценарист»: сценарное моделирование для лучших промокампаний

Секция 3. Применение AI для управления финансами

«Святой Грааль информатики» заменит бухгалтера? Финансы станут виртуальными? Как будут распределяться финансовые потоки вашей организации через 5 лет? Обо всем этом и даже больше.

Доклады:

  • «СтопФрод»: искусственный интеллект на страже финансовых средств организации
  • Векторы развития автоматизации бизнес-процессов. Лекция «Фонда Сколково»
  • Роботизированная автоматизация процессов (RPA) и AIв управлении финансами
  • Поехали! Первый облачный запуск IBM PlanningAnalytics в России. Опыт компании Lindt

Корпорация IBM также продемонстрирует новейшие аналитические решения на базе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта: в частности, популярную во всем мире разработку IBM Watson.

Форум Navicon. DataTalks пройдет в Москве в Конгресс-центре Digital October 21 сентября с 9:00 до 15:30. Участие в форуме – бесплатное, регистрация на сайте мероприятия.

Источник публикации: Navicon

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Метки
Navicon
Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Current issue #28, 2017
Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
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