Анонсированы темы форума Navicon. DataTalks 2017

Стала известна программа форума Navicon. DataTalks 21 сентября в Москве. Форум будет посвящен применению в бизнесе ИТ-инструментов и технологий нового поколения: AI, machine learning, Big Data – и их влиянию на цифровую экономику России, в том числе на фармацевтическую отрасль.
В первой части мероприятия состоится пленарная дискуссия «Machine Revolution». Руководители крупнейших российских предприятий и AI-разработчики обсудят, как искусственный интеллект меняет рынок труда и подбора персонала, какие профессии исчезнут через 10 лет и почему цифровой маркетинг одним из первых реагирует на технологическую революцию. В обсуждении примет участие директор по IT и BI компании «Ипсен» Петр Иванов.
Модератор дискуссии – Александр Тихонов, директор департамента по продвижению ПО IBM Восточная Европа/Азия.
Тематические секции Navicon. DataTalks посвящены применению новейших, в том числе интеллектуальных, алгоритмов обработки и анализа данных для решения конкретных бизнес-задач российских предприятий и фирм. В рамках трех параллельных секций выступят приглашенные гости форума – аналитики инновационных предприятий и разработчики AI-решений.
Секция 1. Применение AI на производстве
Вы еще не внедряете когнитивные системы аналитики для управления производственными активами? На вас не работают роботы? А уверены, что этого не делают ваши конкуренты?
Доклады:
- Назад в будущее, или как планировать производство лучше конкурентов
- Новое в прогнозировании: AI и WMS – точки соприкосновения
- Прогнозирование отказа оборудования
- Точное стратегическое планирование без трудозатрат
- Роботизированная автоматизация процессов (RPA) и искусственный интеллект
Секция 2. Применение AI для управления продажами
С инструментами машинного обучения непрерывно собирайте потребительские данные и преобразуйте их в доходы, начните анализировать то, что раньше не поддавалось обработке: поведенческие реакции, язык и мимику посетителей торговых точек. Применяете омниканальный маркетинг? Отлично, машина сделает это более эффективно!
Доклады:
- Когда сбегают клиенты. Интеллектуальные технологии для управления оттоком потребителей
- Таргетированные предложения в целях повышения конверсии
- «Сам себе сценарист»: сценарное моделирование для лучших промокампаний
Секция 3. Применение AI для управления финансами
«Святой Грааль информатики» заменит бухгалтера? Финансы станут виртуальными? Как будут распределяться финансовые потоки вашей организации через 5 лет? Обо всем этом и даже больше.
Доклады:
- «СтопФрод»: искусственный интеллект на страже финансовых средств организации
- Векторы развития автоматизации бизнес-процессов. Лекция «Фонда Сколково»
- Роботизированная автоматизация процессов (RPA) и AIв управлении финансами
- Поехали! Первый облачный запуск IBM PlanningAnalytics в России. Опыт компании Lindt
Корпорация IBM также продемонстрирует новейшие аналитические решения на базе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта: в частности, популярную во всем мире разработку IBM Watson.
Форум Navicon. DataTalks пройдет в Москве в Конгресс-центре Digital October 21 сентября с 9:00 до 15:30. Участие в форуме – бесплатное, регистрация на сайте мероприятия.
Источник публикации: Navicon