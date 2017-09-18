Анонсированы темы форума Navicon. DataTalks 2017

Стала известна программа форума Navicon. DataTalks 21 сентября в Москве. Форум будет посвящен применению в бизнесе ИТ-инструментов и технологий нового поколения: AI, machine learning, Big Data – и их влиянию на цифровую экономику России, в том числе на фармацевтическую отрасль.

В первой части мероприятия состоится пленарная дискуссия «Machine Revolution». Руководители крупнейших российских предприятий и AI-разработчики обсудят, как искусственный интеллект меняет рынок труда и подбора персонала, какие профессии исчезнут через 10 лет и почему цифровой маркетинг одним из первых реагирует на технологическую революцию. В обсуждении примет участие директор по IT и BI компании «Ипсен» Петр Иванов.

Модератор дискуссии – Александр Тихонов, директор департамента по продвижению ПО IBM Восточная Европа/Азия.

Тематические секции Navicon. DataTalks посвящены применению новейших, в том числе интеллектуальных, алгоритмов обработки и анализа данных для решения конкретных бизнес-задач российских предприятий и фирм. В рамках трех параллельных секций выступят приглашенные гости форума – аналитики инновационных предприятий и разработчики AI-решений.

Секция 1. Применение AI на производстве

Вы еще не внедряете когнитивные системы аналитики для управления производственными активами? На вас не работают роботы? А уверены, что этого не делают ваши конкуренты?

Доклады:

Назад в будущее, или как планировать производство лучше конкурентов

Новое в прогнозировании: AI и WMS – точки соприкосновения

Прогнозирование отказа оборудования

Точное стратегическое планирование без трудозатрат

Роботизированная автоматизация процессов (RPA) и искусственный интеллект

Секция 2. Применение AI для управления продажами

С инструментами машинного обучения непрерывно собирайте потребительские данные и преобразуйте их в доходы, начните анализировать то, что раньше не поддавалось обработке: поведенческие реакции, язык и мимику посетителей торговых точек. Применяете омниканальный маркетинг? Отлично, машина сделает это более эффективно!

Доклады:

Когда сбегают клиенты. Интеллектуальные технологии для управления оттоком потребителей

Таргетированные предложения в целях повышения конверсии

«Сам себе сценарист»: сценарное моделирование для лучших промокампаний

Секция 3. Применение AI для управления финансами

«Святой Грааль информатики» заменит бухгалтера? Финансы станут виртуальными? Как будут распределяться финансовые потоки вашей организации через 5 лет? Обо всем этом и даже больше.

Доклады:

«СтопФрод»: искусственный интеллект на страже финансовых средств организации

Векторы развития автоматизации бизнес-процессов . Лекция «Фонда Сколково»

Лекция «Фонда Сколково» Роботизированная автоматизация процессов (RPA) и AIв управлении финансами

Поехали! Первый облачный запуск IBM PlanningAnalytics в России. Опыт компании Lindt

Корпорация IBM также продемонстрирует новейшие аналитические решения на базе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта: в частности, популярную во всем мире разработку IBM Watson.

Форум Navicon. DataTalks пройдет в Москве в Конгресс-центре Digital October 21 сентября с 9:00 до 15:30. Участие в форуме – бесплатное, регистрация на сайте мероприятия.

Источник публикации: Navicon