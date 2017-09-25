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Анонс: заседание РАФМ по теме: «Фармацевтический рынок России. Итоги первого полугодия 2017 года»

25.09.2017

28 сентября 2017 года состоится заседание РАФМ по теме: «Фармацевтический рынок России. Итоги первого полугодия 2017 года».

Внимание!!!

12.30 - 13.00 сбор и регистрация участников, обед (участники оплачивают самостоятельно).
13.00 - 16.00 «круглый стол».

Программа:

1. «2017 год: к 100-летию революции – Эволюция и революция на рынке. Вся власть – кому?» - Олег Фельдман, управляющий директор, компания Ipsos Healthcare, сопредседатель Координационного совета РАФМ.

2. «Фармрынок. Результаты 1 полугодия 2017 года. Объемы, динамики, рейтинги» - Анна Ермолаева, генеральный директор аналитической компании ALPHArm, член РАФМ.

3. «Полпути позади. Итоги первого полугодия» - Сергей Шуляк, генеральный директор аналитической компании DSM Group, член Координационного совета РАФМ.

4. «Семь эпизодов, описывающих настоящее и будущее российского фарм. рынка » - Антон Каляпин, старший менеджер по развитию бизнеса, IMS Health Россия&СНГ.

5. Дискуссия.

Ведет заседание Сергей Шуляк, генеральный директор аналитической компании DSM Group, член Координационного совета РАФМ.

Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская,
д. 2 (метро «Таганская» - кольцевая).

Члены организации, уплатившие членские взносы, участвуют бесплатно.

Все остальные уплачивают разовый членский взнос.

Просьба подтвердить Ваше участие!

Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по тел.: (495) 332-03-05 или по e-mail: info@rafm.ru

При регистрации просьба указывать полностью фамилию, имя, отчество и должность участников.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Персоны
Фельдман Олег

Глава подразделения Healthcare компании Synovate Comcon
Шуляк Сергей Александрович
Генеральный директор компании DSM Group, член Координационного совета РАФМ
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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