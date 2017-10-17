Анонс: заседание РАФМ по теме:«Неизбежная эволюция медицинских представителей в эпоху digital»

26 октября 2017 года состоится заседание РАФМ по теме: «Неизбежная эволюция медицинских представителей в эпоху digital: перспектива перевода коммуникаций с врачами в электронный формат. Реальность? Вымысел? Необходимость?».

13.30 - 14.00 сбор и регистрация участников, обед (участники оплачивают самостоятельно).

14.00 - 16.30 «круглый стол».

Программа:

1. «Цифровая революция в фармацевтическом маркетинге «по-русски». От коврового покрытия к эффективному партнерству с врачом» - Сергей Соколовский, старший менеджер по бизнес-решениям CRM и технологии компании QuintilesIMS.

2. «Плохой или хороший медицинский представитель: оцифровка проблемы в текущей ситуации» - Олег Фельдман, управляющий директор компании Ipsos Healthcare, сопредседатель Координационного совета РАФМ и Юлия Ветошкина, директор по синдикативным исследованиям компании Ipsos Healthcare.

3. «Подходы к Digital-коммуникациям с врачами и пациентами в сегменте коммерческой медицины. Новые B2B возможности для компаний и медицинских представителей» - Светлана Илиади, управляющий директор компании Smart-Gene.

4. «Динамическая оценка эффективности каналов маркетинг микса. Команда продвижения - инвестируем или тратим?» - Евгений Гордеев, генеральный директор компании Breffi. Мультиканальное продвижение брендов.

5. Дискуссия.

Ведет заседание Олег Фельдман, управляющий директор компании Ipsos Healthcare, сопредседатель Координационного совета РАФМ.

Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская,

д. 2 (метро «Таганская» - кольцевая).

Члены организации, уплатившие членские взносы, участвуют бесплатно.

Все остальные уплачивают разовый членский взнос.

Просьба подтвердить Ваше участие!

Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по тел.: (495) 332-03-05 или по e-mail: info@rafm.ru

При регистрации просьба указывать полностью фамилию, имя, отчество и должность участников.