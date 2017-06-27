Анонс: заседание РАФМ по теме: «Есть ли жизнь на Марсе в госпитальном секторе?»

29 июня 2017 года состоится заседание РАФМ по теме: «Есть ли жизнь на Марсе в госпитальном секторе?». Заседание будет посвящено вопросам маркетинга и продвижения лекарств в госпитальном секторе.
Время проведения: 14:00 - 16:30.
Программа:
- Вступительное слово ведущего.
- «Вооруженный взгляд на госпитальный сегмент» - Анна Ермолаева, генеральный директор аналитической компании Alpharm, член РАФМ.
- Дискуссия.
В дискуссии принимают участие:
- Элина Котерева, коммерческий директор компании «КанонФарма»;
- Андрей Телятников, коммерческий директор компании «Ланцет»;
- Вадим Семенов, директор по специализированным продажам компании «НоваМедика».
Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 (метро «Таганская» - кольцевая).
Ведет заседание Герман Иноземцев, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник», сопредседатель Координационного совета РАФМ.
Контактная информация: исполнительный секретарь Галина Петрухина, тел.: +7 (495) 332-03-05, e-mail: info@rafm.ru. При регистрации просьба указывать полностью фамилию, имя, отчество и должность участников.
Просьба подтвердить Ваше участие!
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