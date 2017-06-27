Анонс: заседание РАФМ по теме: «Есть ли жизнь на Марсе в госпитальном секторе?»

29 июня 2017 года состоится заседание РАФМ по теме: «Есть ли жизнь на Марсе в госпитальном секторе?». Заседание будет посвящено вопросам маркетинга и продвижения лекарств в госпитальном секторе.

Время проведения: 14:00 - 16:30.



Программа:

- Вступительное слово ведущего.

- «Вооруженный взгляд на госпитальный сегмент» - Анна Ермолаева, генеральный директор аналитической компании Alpharm, член РАФМ.

- Дискуссия.



В дискуссии принимают участие:

- Элина Котерева, коммерческий директор компании «КанонФарма»;

- Андрей Телятников, коммерческий директор компании «Ланцет»;

- Вадим Семенов, директор по специализированным продажам компании «НоваМедика».



Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 (метро «Таганская» - кольцевая).



Ведет заседание Герман Иноземцев, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник», сопредседатель Координационного совета РАФМ.



Контактная информация: исполнительный секретарь Галина Петрухина, тел.: +7 (495) 332-03-05, e-mail: info@rafm.ru. При регистрации просьба указывать полностью фамилию, имя, отчество и должность участников.



Просьба подтвердить Ваше участие!