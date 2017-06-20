Анонс: заседание экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении

23 июня 2017 года в 13:00 состоится заседание Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении.

Эксперты обсудят:

- проект постановления Правительства РФ «О государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)», подготовленный Минздравом России;

- предложения по совершенствованию системы регулирования надбавок к ценам на ЖНВЛП.

Заявки на участие в заседании Экспертного совета с указанием Ф.И.О., должности, наименования организаций необходимо направить до 17:00 22 июня 2017 года по e-mail: starykh@fas.gov.ru.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, ФАС России, 1 этаж, каб. №140.