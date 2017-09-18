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Анонс: XII Национальный конгресс Модернизация промышленности России

18.09.2017

Самое ожидаемое бизнес-событие года будет посвящено актуальным вопросам становления цифровой экономики в стране. Соответствующая программа была разработана Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и представлена Президенту РФ Владимиру Путину в рамках заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам 5 июля текущего года.

Эксперты обсудят не только возможности и перспективы цифровизации отечественной экономики, но и остановятся на проблемах развития таких областей, как: аграрный сектор, оборонный комплекс, строительство, фармацевтика и здравоохранение, авиакосмическая, машиностроительная и нефтегазовая отрасли, электроэнергетика, образование и ИТ. По каждому из данных направлений состоится отдельное заседание.

Ключевая цель мероприятия - организация эффективного диалога между представителями бизнеса, научного сообщества и административных структур. Организатор Конгресса АНО Центр поддержки бизнеса “Инициатива” видит свою миссию в установлении долгосрочных партнерских отношений между участниками события. Именно поэтому исполнительная дирекция Конгресса тщательно анализирует поступающие от организаций заявки, и с целью получения максимальной эффективности от проведения Конгресса участие в мероприятии строго ограничено.

Ежегодно Конгресс собирает на своей площадке до 1500 участников: руководителей лучших отечественных и зарубежных компаний, представителей власти (профильных министров, губернаторов передовых российских регионов), ученых и экспертов развивающихся экономических и научных отраслей, представителей значимых общественных объединений, журналистов ведущих федеральных и региональных СМИ.

Официальную поддержку Национальному Конгрессу оказывают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Национальный Конгресс «Модернизация промышленности России: приоритеты развития» проводится ежегодно с 2006 года.

Национальный Конгресс - это международная площадка, ориентированная, прежде всего, на установление взаимовыгодных бизнес-контактов и улучшение делового климата в стране.

Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Current issue #28, 2017
Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
Справочники
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