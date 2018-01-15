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Лента · В России
80

Анонс: XII конгресс «Фармакоэкономика 2018»

15.01.2018

Конгресс будет проводиться в двенадцатый раз, приглашаем ведущих отечественных специалистов в области фармакоэкономики из России и зарубежных спикеров, руководителей и ведущих специалистов федеральных и региональных органов управления здравоохранением и фармацевтической деятельностью, представителей аптечных организаций, лечебно-профилактических учреждений, профессиональных фармацевтических ассоциаций, высших учебных заведений, предприятий-производителей лекарственных средств, отраслевой прессы и др.

Темы конгресса:

  • Какова роль фармакоэкономических исследований в системе принятия государственных решений по оказанию лекарственной помощи населению России?
  • Есть ли фармакоэкономика в нормативно-правовой базе, регламентирующей деятельность органов исполнительной власти на различных уровнях системы здравоохранения?
  • Как обеспечение доступность медицинской и лекарственной помощи на региональном уровне, несмотря на экономические проблемы российского здравоохранения?
  • Какие ключевые факторы доступности лекарственных средств в современных условиях используются регионами?
  • К чему привели поиски путей финансирования инноваций в области лечения дорогостоящих заболеваний?
  • Рейтинг регионов по применению инновационных лекарств: вчера, сегодня, завтра.

Подисскутируем на панели ведущих клинических фармакологов «Трех столиц»

Приглашены к участию в дискуссии:

  • Главный клинический фармаколог г. Москвы
  • Главный клинический фармаколог г. Санкт-Петербурга
  • Главный клинический фармаколог Тюменской области и Уральского федерального округа

Углубимся вместе с организаторами и клиницистами в детали организации лекарственного обеспечения пациентов с различными заболеваниями

  • Фармакоэкономика инноваций в онкологии. Какие показатели эффективности можно применить для инноваций?
  • Фармакоэкономика сахарного диабета. Дорого не лечить или лечить недорого? Вот в чем вопрос.
  • Офтальмология. На что тратятся деньги вслепую? И на что потратить деньги, чтобы реально помочь больным?
  • Рациональный выбор при бронхиальной астме. Сложный выбор. Рациональные ответы есть!
  • Ревматология. Системная красная волчанка. Не укладывается в привычные схемы фармакоэкономики?
  • Фармакоэкономика в программе «семи нозологий». Нужна ли здесь фармакоэкономика?
  • Редкие заболевания. Орфанные лекарственные средства. «Убийцы» бюджета для регионов или?
  • Вирусные гепатиты. Вылечить всех. Дорого!

Подведем итоги научной работы по фармакоэкономике милодых исследователей из России

  1. Первая премия – публикация полной научной статьи с переводом на английский язык в журнале «Фармакоэкономика: теория и практика» в 2018 году с размещением на сайте журнала www.pharmacoeconom.com
  2. Вторая премия – бесплатная аккредитация с публикацией тезисов на следующий XIII конгресс «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» в 2019 году
  3. Третья премия – бесплатная подписка на 2018 год на печатный вариант журнала «Фармакоэкономика: теория и практика» по каталогу «Почта России», подписной индекс 92646

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21.02.2017 Анонс: конгресс-выставка «Hestourex»
17.11.2016 «Актуальный репортаж»: VII Всероссийский конгресс пациентов
14.11.2016 «7 дней за 7 минут» с Александром Малиным
10.11.2016 «ФармNEWS»: IV Всероссийский конгресс «Право на лекарство»
24.10.2016 Анонс: XI национальный конгресс «Модернизация промышленности России: приоритеты развития»
Метки
конгресс
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Наперегонки со временем
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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