Анонс: XII конгресс «Фармакоэкономика 2018»

Конгресс будет проводиться в двенадцатый раз, приглашаем ведущих отечественных специалистов в области фармакоэкономики из России и зарубежных спикеров, руководителей и ведущих специалистов федеральных и региональных органов управления здравоохранением и фармацевтической деятельностью, представителей аптечных организаций, лечебно-профилактических учреждений, профессиональных фармацевтических ассоциаций, высших учебных заведений, предприятий-производителей лекарственных средств, отраслевой прессы и др.
Темы конгресса:
- Какова роль фармакоэкономических исследований в системе принятия государственных решений по оказанию лекарственной помощи населению России?
- Есть ли фармакоэкономика в нормативно-правовой базе, регламентирующей деятельность органов исполнительной власти на различных уровнях системы здравоохранения?
- Как обеспечение доступность медицинской и лекарственной помощи на региональном уровне, несмотря на экономические проблемы российского здравоохранения?
- Какие ключевые факторы доступности лекарственных средств в современных условиях используются регионами?
- К чему привели поиски путей финансирования инноваций в области лечения дорогостоящих заболеваний?
- Рейтинг регионов по применению инновационных лекарств: вчера, сегодня, завтра.
Подисскутируем на панели ведущих клинических фармакологов «Трех столиц»
Приглашены к участию в дискуссии:
- Главный клинический фармаколог г. Москвы
- Главный клинический фармаколог г. Санкт-Петербурга
- Главный клинический фармаколог Тюменской области и Уральского федерального округа
Углубимся вместе с организаторами и клиницистами в детали организации лекарственного обеспечения пациентов с различными заболеваниями
- Фармакоэкономика инноваций в онкологии. Какие показатели эффективности можно применить для инноваций?
- Фармакоэкономика сахарного диабета. Дорого не лечить или лечить недорого? Вот в чем вопрос.
- Офтальмология. На что тратятся деньги вслепую? И на что потратить деньги, чтобы реально помочь больным?
- Рациональный выбор при бронхиальной астме. Сложный выбор. Рациональные ответы есть!
- Ревматология. Системная красная волчанка. Не укладывается в привычные схемы фармакоэкономики?
- Фармакоэкономика в программе «семи нозологий». Нужна ли здесь фармакоэкономика?
- Редкие заболевания. Орфанные лекарственные средства. «Убийцы» бюджета для регионов или?
- Вирусные гепатиты. Вылечить всех. Дорого!
Подведем итоги научной работы по фармакоэкономике милодых исследователей из России
- Первая премия – публикация полной научной статьи с переводом на английский язык в журнале «Фармакоэкономика: теория и практика» в 2018 году с размещением на сайте журнала www.pharmacoeconom.com
- Вторая премия – бесплатная аккредитация с публикацией тезисов на следующий XIII конгресс «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» в 2019 году
- Третья премия – бесплатная подписка на 2018 год на печатный вариант журнала «Фармакоэкономика: теория и практика» по каталогу «Почта России», подписной индекс 92646