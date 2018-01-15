Анонс: XII конгресс «Фармакоэкономика 2018»

Конгресс будет проводиться в двенадцатый раз, приглашаем ведущих отечественных специалистов в области фармакоэкономики из России и зарубежных спикеров, руководителей и ведущих специалистов федеральных и региональных органов управления здравоохранением и фармацевтической деятельностью, представителей аптечных организаций, лечебно-профилактических учреждений, профессиональных фармацевтических ассоциаций, высших учебных заведений, предприятий-производителей лекарственных средств, отраслевой прессы и др.

Темы конгресса:

Какова роль фармакоэкономических исследований в системе принятия государственных решений по оказанию лекарственной помощи населению России?

Есть ли фармакоэкономика в нормативно-правовой базе, регламентирующей деятельность органов исполнительной власти на различных уровнях системы здравоохранения?

Как обеспечение доступность медицинской и лекарственной помощи на региональном уровне, несмотря на экономические проблемы российского здравоохранения?

Какие ключевые факторы доступности лекарственных средств в современных условиях используются регионами?

К чему привели поиски путей финансирования инноваций в области лечения дорогостоящих заболеваний?

Рейтинг регионов по применению инновационных лекарств: вчера, сегодня, завтра.

Подисскутируем на панели ведущих клинических фармакологов «Трех столиц»

Приглашены к участию в дискуссии:

Главный клинический фармаколог г. Москвы

Главный клинический фармаколог г. Санкт-Петербурга

Главный клинический фармаколог Тюменской области и Уральского федерального округа

Углубимся вместе с организаторами и клиницистами в детали организации лекарственного обеспечения пациентов с различными заболеваниями

Фармакоэкономика инноваций в онкологии. Какие показатели эффективности можно применить для инноваций?

Фармакоэкономика сахарного диабета. Дорого не лечить или лечить недорого? Вот в чем вопрос.

Офтальмология. На что тратятся деньги вслепую? И на что потратить деньги, чтобы реально помочь больным?

Рациональный выбор при бронхиальной астме. Сложный выбор. Рациональные ответы есть!

Ревматология. Системная красная волчанка. Не укладывается в привычные схемы фармакоэкономики?

Фармакоэкономика в программе «семи нозологий». Нужна ли здесь фармакоэкономика?

Редкие заболевания. Орфанные лекарственные средства. «Убийцы» бюджета для регионов или?

Вирусные гепатиты. Вылечить всех. Дорого!

Подведем итоги научной работы по фармакоэкономике милодых исследователей из России