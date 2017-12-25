Анонс: выставка живописи и фотографии «Глоток воздуха»

С 23 по 28 января 2018 г. Агентство Арт Ру приглашает посетить выставку живописи и фотографии «Глоток воздуха». Проект представляют группа компаний «Сантэнс Сервис», благотворительный фонд «Кислород» и Art&Shock Gallery. «ФВ» будет освещать это мероприятие.

В рамках экспозиции собраны работы художников Ольги Окуневой (Владимир) и Александра Вихрова (Афины), а также фотографов Анны Сержант (Краснодар) и Екатерины Басовой-Гонсалес (Кипр).

Четверо участников не похожи друг на друга. Порой их работы даже антонимичны. Поэтому взглянуть на них в рамках одного выставочного пространства будет особенно интересно.

27 января в 16:00 состоится благотворительный аукцион, собранные средства будут переданы в фонд «Кислород», который поддерживает людей с тяжелой легочной патологией.

«Глоток воздуха сегодня необходим этим людям в прямом смысле. Ведь для них каждый вздох бесценен», — говорит президент группы компаний «Сантэнс Сервис» Олег Моисеенков.