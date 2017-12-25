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Анонс: выставка живописи и фотографии «Глоток воздуха»

25.12.2017

С 23 по 28 января 2018 г. Агентство Арт Ру приглашает посетить выставку живописи и фотографии «Глоток воздуха». Проект представляют группа компаний «Сантэнс Сервис», благотворительный фонд «Кислород» и Art&Shock Gallery. «ФВ» будет освещать это мероприятие.

В рамках экспозиции собраны работы художников Ольги Окуневой (Владимир) и Александра Вихрова (Афины), а также фотографов Анны Сержант (Краснодар) и Екатерины Басовой-Гонсалес (Кипр).

Четверо участников не похожи друг на друга. Порой их работы даже антонимичны. Поэтому взглянуть на них в рамках одного выставочного пространства будет особенно интересно.

27 января в 16:00 состоится благотворительный аукцион, собранные средства будут переданы в фонд «Кислород», который поддерживает людей с тяжелой легочной патологией.

«Глоток воздуха сегодня необходим этим людям в прямом смысле. Ведь для них каждый вздох бесценен», — говорит президент группы компаний «Сантэнс Сервис» Олег Моисеенков.

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Метки
Логистическая группа "Сантэнс Сервис"
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
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