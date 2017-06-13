 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
18

Анонс: выездное заседание Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре

13.06.2017

14 июня 2017 года на базе московской лаборатории Росздравнадзора по экспертизе качества лекарственных средств состоится выездное заседание Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (при участии руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко).

В ходе мероприятия запланировано обсуждение перечня обязательных требований по основным полномочиям Росздравнадзора:

- государственный контроль качества медицинской деятельности;

- федеральный надзор за обращением лекарственных средств;

- государственный контроль за обращением медицинских изделий.

По окончании заседания члены Общественного совета ознакомятся с работой и основными подразделениями лабораторного комплекса Росздравнадзора по контролю качества лекарственных средств.

Мероприятие состоится в 9.30 по адресу: Москва, Каширское шоссе, д. 24, стр.16.

По вопросам аккредитации СМИ обращаться в пресс-службу Росздравнадзора по тел. 8-964-720-54-31 или по адресу maleva@roszdravnadzor.ru Ольга Малёва.

Материалы по теме
09.06.2017 Росздравнадзор: контрольные закупки помогут бороться с нарушением отпуска антибиотиков
03.06.2017 Эксперт: с начала года подано только семь заявок на регистрацию новых лекарств
18.05.2017 Росздравнадзор проводит вебинар по вопросам реализации пилотного проекта по маркировке лекарств
10.05.2017 Белорусские производители направили в Росздравнадзор план мероприятий по предотвращению брака
01.05.2017 За первый квартал 2017 года Росздравнадзором изъято и уничтожено 57 серий недоброкачественных лекарств
Метки
Росздравнадзор
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения