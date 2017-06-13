Анонс: выездное заседание Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре

14 июня 2017 года на базе московской лаборатории Росздравнадзора по экспертизе качества лекарственных средств состоится выездное заседание Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (при участии руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко).

В ходе мероприятия запланировано обсуждение перечня обязательных требований по основным полномочиям Росздравнадзора:

- государственный контроль качества медицинской деятельности;

- федеральный надзор за обращением лекарственных средств;

- государственный контроль за обращением медицинских изделий.

По окончании заседания члены Общественного совета ознакомятся с работой и основными подразделениями лабораторного комплекса Росздравнадзора по контролю качества лекарственных средств.

Мероприятие состоится в 9.30 по адресу: Москва, Каширское шоссе, д. 24, стр.16.

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