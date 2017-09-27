Анонс: VIII международная конференция "РОСМЕДОБР-2017. Инновационные обучающие технологии в медицине"

В России появится представительство Ассоциации по медицинскому образованию в Европе (АМЕЕ - Association for Medical Education in Europe). Соответствующее соглашение будет подписано в Москве на VIII международной конференции «РОСМЕДОБР-2017. Инновационные обучающие технологии в медицине». Об этом рассказал Залим Балкизов – Председатель Оргкомитета конференции.

Российскому медицинскому образованию тандем даст новые возможности. Преподаватели ВУЗов в Европе сами постоянно повышают свою квалификацию: они проходят образовательные курсы от AMEE и осваивают современные методики преподавания. Российские коллеги смогут пройти аналогичные курсы дистанционно, причем на русском языке. Все материалы будут переведены - в рамках подписанного соглашения.

О новых возможностях российским коллегам на «Росмедобре-2017» расскажет профессор медицины Тревор Гиббс - директор по развитию Ассоциации по медицинскому образованию в Европе. Он также выступает в качестве консультанта ВОЗ по общей врачебной практике и образованию в области медицины. В последние годы набирают популярность исследования эффективности методов преподавания. Материалы на эту тему публикуются в ведущем журнале по медобразованию «Medical Teacher», который издает AMEE. Но интерес и поток информации настолько вырос, что был запущен еще один проект - MedEdPublish. Тревор Гиббс в рамках конференции проведет семинар и расскажет, как размещать свои публикации в журналах с высоким импакт-фактором и как работать с ведущим ресурсом в области медицинского образования.

Также свое участие в крупнейшей международной конференции по медицинскому образованию подтвердил представители Европейского совета медицинских специалистов (UEMS), Международной ассоциации преподавателей медицинских наук (IAMSE), Центра медицинского образования Майкла C. Гордона (Университета Майами), Копенгагенской Академии Медицинского обучения и симуляции (CAMES).