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Анонс: VII Международный партнеринг-форум «Life Science Invest. Partnering Russia»

18.10.2017

В Петербурге в «Талион Империал Отеле» 8-9 ноября пройдет VII Международный партнеринг-форум Life Science Invest.Partnering Russia. Он традиционно объединит специалистов в области «наук о жизни», представителей власти, топ-менеджеров ведущих компаний отрасли, руководителей и преподавателей вузов.

При этом форум – не только площадка для обмена информацией, формального и неформального общения представителей отрасли. Прежде всего, это возможность для специалистов публично сформулировать и транслировать на целевые аудитории (власть, образовательное сообщество и средства массовой информации) свое видение образа будущего. В центре внимания сессий и круглых столов вопросы межотраслевого взаимодействия и конвергенции наук, подготовка широкого спектра кадров для индустрии, оптимизация общей экосистемы фармацевтической отрасли и правовое регулирование.

В рамках VII форума участникам представят уникальную коммуникативную платформу, которая связывает фармацевтические компании, студентов и преподавателей – как вузов, так и школ. В рамках Форума состоится подписание ряда соглашений, в том числе – в сфере международного сотрудничества.

«Форум — площадка для обмена опытом и информацией, оценками состояния отрасли. Здесь формулируют прогнозы и проверяют их актуальность», - отмечает председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин.

«Куда движется сфера Life Science, как меняются ее компоненты, какие вызовы стоят перед специалистами, а какие задачи стоят перед людьми, принимающими решения? Ключевые спикеры форума – носители этого понимания», - уверен председатель правления Союза «Медико-фармацевтические проекты – XXI век» Захар Голант.

Отметим, форум не имеет конференционной направленности. Его программа сконцентрирована на живом общении участников. Также, в отличие от специализированных конференций, он получает широкое освещение в средствах массовой информации.

Более подробную информацию о регистрации и программе форума можно найти на официальном сайте.

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Метки
форум
Фармвестник-ТВ
18.10 ФармNEWS: «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ»
17.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23
17.10 «Актуальный репортаж»: Аптечный саммит-2017
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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