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Лента · В России
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Анонс: в «Сколково» обсудят вопросы стратегии и разработки инновационных лекарственных препаратов

15.09.2017

18-19 сентября 2017 г. в Гиперкубе Инновационного центра «Сколково» пройдет конференция, посвященная исследованиям и разработкам новых лекарственных препаратов.

Конференция включает теоретическую и практическую части. Участникам будут прочитаны лекции по основным аспектам жизненного цикла лекарственного препарата и системы его регулирования: от выполнения доклинических разработок до правильного планирования клинических исследований в рамках 1-3 фаз, как правильно обработать полученные данные, как интерпретировать и представить полученные результаты регуляторным органам и что такое процесс регистрации лекарственного препарата в России и за рубежом.

Во второй день конференции биомедицинские стартапы Фонда «Сколково» представят концепции своих исследований экспертам, смогут проконсультироваться по научным вопросам и составлению регуляторного досье. Оргкомитет конференции в дальнейшем окажет содействие в проведении запланированного исследования.

Контакты: Камила Зарубина, +7 (495) 956 00 33 доб. 2042, clusterbmt@sk.ru http://sk.ru/events/3660.aspx

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Фонд «Сколково»
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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