Анонс: V ежегодная практическая конференция и выставка «Инвестиции в здравоохранение»

Рынок коммерческой медицины как один из наиболее инвестиционно привлекательных направлений бизнеса все чаще попадает в поле зрения крупных финансовых групп и других держателей капиталов. Только за последний год было анонсировано множество проектов как со стороны фондов прямых инвестиций, так и профильных медицинских операторов. Как отмечают эксперты, на рынке частных медицинских услуг имеется много ниш, вложение в которые сегодня действительно имеет перспективу. С учетом последних законодательных изменений в телемедицине, общих демографических тенденций и значительным увеличением спроса на качественные медицинские услуги - сейчас один из наиболее благоприятных периодов для инвестиций в этот многообещающий сектор.

Компания Regent Capital Communicationsприглашает вас принять участие в IV конференции «Инвестиции в здравоохранение», которая состоится 30-31 октября 2017 в Москве. В рамках двухдневного мероприятия ключевые игроки рынка обсудят, как изменился рынок и какие коммерческие возможности могут появиться уже в ближайшее время, а также существующие бизнес-модели и стратегические решения – все то, что крайне необходимо для успешного развития в динамично меняющихся условиях рынка.

Среди докладчиков: GVM International, UFG Private Equity, IMG Russia ИНВИТРО, KDL, Хеликс, Будь Здоров, Baring Vostok Capital Partners, Parkway Pantai, ФРИИ, Медозон, Альфа-Банк, Мать и Дитя, АВА-Петер, Сениор Групп, и другие.