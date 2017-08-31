Анонс: V ежегодная практическая конференция и выставка «Инвестиции в здравоохранение»

Рынок коммерческой медицины как один из наиболее инвестиционно привлекательных направлений бизнеса все чаще попадает в поле зрения крупных финансовых групп и других держателей капиталов. Только за последний год было анонсировано множество проектов как со стороны фондов прямых инвестиций, так и профильных медицинских операторов. Как отмечают эксперты, на рынке частных медицинских услуг имеется много ниш, вложение в которые сегодня действительно имеет перспективу. С учетом последних законодательных изменений в телемедицине, общих демографических тенденций и значительным увеличением спроса на качественные медицинские услуги - сейчас один из наиболее благоприятных периодов для инвестиций в этот многообещающий сектор.
Компания Regent Capital Communicationsприглашает вас принять участие в IV конференции «Инвестиции в здравоохранение», которая состоится 30-31 октября 2017 в Москве. В рамках двухдневного мероприятия ключевые игроки рынка обсудят, как изменился рынок и какие коммерческие возможности могут появиться уже в ближайшее время, а также существующие бизнес-модели и стратегические решения – все то, что крайне необходимо для успешного развития в динамично меняющихся условиях рынка.
Ключевые моменты конференции
- новый формат: конференция + выставка
- новые темы и секции: реабилитация, генетика, уход за пожилыми, операционная эффективность и повышение рентабельности бизнеса
- практические примеры: реализация медицинских проектов в телемедицине, лабораторной диагностике, реабилитации и промышленной медицине
Конференция «Инвестиции в здравоохранение» — зарекомендовала себя как ключевое мероприятие отрасли, посвященное инвестициям в сектор частного здравоохранения, посещаемое как со стороны инвестиционного сообщества так и ведущих частных клиник, лабораторий и медицинских операторов. В результате динамичного развития и успеха предыдущих конференций, в этом году впервые будет представлено выставочное пространство.
Выставка в рамках мероприятия — это эксклюзивная площадка для презентации своих решений участникам конференции, предоставляющая широкие возможности развития отношений с потенциальными партнерами в процессе живого общения с ключевыми игроками отрасли.
Присоединяйтесь и вы! Конференция «Инвестиции в здравоохранение» послужит источником поистине бесценной информации и предоставит практические советы и рекомендации в отношении возможностей, возникающих на рынке частных медицинских услуг.
Действуют специальные условия участия для медицинских клиник, лабораторий и диагностических центров.