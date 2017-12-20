Анонс: саммит PharmaBusiness-2018

Необычные и удивительные традиции встречаются чаще всего на новый год. В полночь накануне Нового Года в Испании нужно быстро съесть 12 виноградин, причем каждая виноградинка поглощается с каждым новым ударом часов и должна принести удачу в каждом месяце наступающего года. В Дании при встрече Нового года принято вставать на стул и прыгать с него. Считается, что этим действием жители впрыгивают в январь наступающего года, отгоняя злых духов. Мечтой каждого офисного сотрудника является встреча Нового Года в Аргентине. Уже в середине дня центры аргентинских городов устелены ровным слоем ненужной бумаги, иногда даже целыми кипами бумаг. Согласно местной традиции, нужно выбрасывать из окон ненужные журналы, газеты и другие бумаги. В infor-media Russia в конце декабря традиционно полным ходом идет подготовка к саммиту PharmaBusiness-2018, который пройдет 20-21 февраля в Москве.

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