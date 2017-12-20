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Анонс: саммит PharmaBusiness-2018

20.12.2017

Необычные и удивительные традиции встречаются чаще всего на новый год. В полночь накануне Нового Года в Испании нужно быстро съесть 12 виноградин, причем каждая виноградинка поглощается с каждым новым ударом часов и должна принести удачу в каждом месяце наступающего года. В Дании при встрече Нового года принято вставать на стул и прыгать с него. Считается, что этим действием жители впрыгивают в январь наступающего года, отгоняя злых духов. Мечтой каждого офисного сотрудника является встреча Нового Года в Аргентине. Уже в середине дня центры аргентинских городов устелены ровным слоем ненужной бумаги, иногда даже целыми кипами бумаг. Согласно местной традиции, нужно выбрасывать из окон ненужные журналы, газеты и другие бумаги. В infor-media Russia в конце декабря традиционно полным ходом идет подготовка к саммиту PharmaBusiness-2018, который пройдет 20-21 февраля в Москве.

Пока корпоративы и покупка подарков не поглотили все ваше внимание, успейте зарегистрироваться на главное событие фармацевтического рынка по самой выгодной цене!

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Полная информация на сайте и у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru

Фармвестник-ТВ
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
12.12 «Актуальный репортаж»: Новое измерение в терапии множественной миеломы
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
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