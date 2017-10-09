Анонс: Разбор приказа 403н. Вебинар Елены Неволиной 25 октября

Исполнительный директор «Аптечной гильдии» и Союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина совместно с электронным журналом «Катрен-Стиль» проведет вебинар на одну из самых актуальных тем осени – новые правила отпуска лекарственных препаратов.

В сентябре Минздрав принял новые правила аптечного отпуска лекарственных средств, в том числе иммунобиологических, которые вызвали массу вопросов у аптечного сообщества. Елена Неволина подробно разберет нюансы приказа 403н и расскажет, как применять их на практике.

После окончания вебинара ссылка на его запись рассылается всем зарегистрированным участникам.

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Ранее онлайн-журнал «Катрен-Стиль» уже провел один вебинар, посвященный этому приказу. В онлайн-лекции кандидата фармацевтических наук, доцента кафедры управления и экономики фармации Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова Ларисы Гарбузовой приняли участие более 4 000 аптечных работников со всей страны. Они задали более 300 вопросов, касающихся практики применения новых правил. Запись этого вебинара доступна только для его участников.