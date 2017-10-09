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Анонс: Разбор приказа 403н. Вебинар Елены Неволиной 25 октября

09.10.2017
Фото: www.istockphoto.com

Исполнительный директор «Аптечной гильдии» и Союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина совместно с электронным журналом «Катрен-Стиль» проведет вебинар на одну из самых актуальных тем осени – новые правила отпуска лекарственных препаратов.

В сентябре Минздрав принял новые правила аптечного отпуска лекарственных средств, в том числе иммунобиологических, которые вызвали массу вопросов у аптечного сообщества. Елена Неволина подробно разберет нюансы приказа 403н и расскажет, как применять их на практике.

После окончания вебинара ссылка на его запись рассылается всем зарегистрированным участникам.

Зарегистрироваться на вебинар

Ранее онлайн-журнал «Катрен-Стиль» уже провел один вебинар, посвященный этому приказу. В онлайн-лекции кандидата фармацевтических наук, доцента кафедры управления и экономики фармации Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова Ларисы Гарбузовой приняли участие более 4 000 аптечных работников со всей страны. Они задали более 300 вопросов, касающихся практики применения новых правил. Запись этого вебинара доступна только для его участников.

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Метки
АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
ЕЭК предлагает продлить возможность подачи локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС
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