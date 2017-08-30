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Лента · В России
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Анонс: онлайн-семинар «Порядок работы с наркотическими и психотропными веществами»

30.08.2017

Онлайн-семинар «Порядок работы с наркотическими и психотропными веществами» состоится 7 сентября в 20:00 по Мск. Участие в семинаре бесплатное.

Регистрация

Цель семинара:

дать представление о современных требованиях и условиях, предъявляемых к организациям, осуществляющим оборот наркотических средств и психотропных веществ; изложить правила учета и отпуска наркотических средств и психотропных веществ; раскрыть правила уничтожения наркотических средств и психотропных веществ в медицинской организации.

Семинар проводит:

  • Директор Центра повышения квалификации специалистов, доцент кафедры управления и экономики фармации ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» МЗ РФ, кандидат фармацевтических наук, доцент Синотова С.В.

Время проведения с 20:00 до 22:00 (мск)

  • Интерактивная лекция
  • Ответы на вопросы

Аккредитация в программе НМО

Мероприятие соответствует требованиям Координационного совета по развитию НМО Минздрава России. Начисляются 2 зачетные единицы (кредиты). Целевая аудитория:

  • Организация здравоохранения и общественное здоровье
  • Управление сестринской деятельностью
  • Управление и экономика фармации
  • Фармация/Провизор

Для получения образовательных кредитов (баллов) в системе непрерывного медицинского образования участнику онлайн-семинара необходимо выполнить несколько условий:

  • Подключиться к трансляции онлайн-семинара в назначенное время. На семинаре ведется учет времени посещения. Минимальное время участия в семинаре не менее 90 минут.
  • Ответить на контрольные вопросы во время онлайн-семинара. Тест считается пройденным, если участник дал три правильных ответа из пяти возможных в течение 15 минут с момента начала тестирования.
  • Указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные данные в своем личном кабинете. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и свидетельство НМО в случае предоставления участником недостоверных сведений.

Начисление кредитов будет произведено в течение 14 дней после мероприятия. Свидетельство НМО в формате pdf будет доступно в Личном кабинете в разделе: Онлайн-семинары/Cтатистика.

Программа онлайн-семинаров

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Метки
Фармамед РФ
Фармамед.РФ
Компании
Фармамед.РФ Российская компания «Фармамед.РФ» ведет свою деятельность с 2003 года. Компания производит готовые лекарственные средства и фармацевтические субстанции, успешно реализует проекты в области исследования и разработки технологий синтеза активных фармацевтических субстанций, новых лекарственных веществ и форм.
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
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