Анонс вебинаров: Новый порядок проведения проверок в аптечных организациях и требования к реализации медизделий в аптеках

Лариса Гарбузова, к.ф.н., доцент кафедры управления и экономики фармации Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова проведет два важных вебинара на площадке онлайн-журнала «Катрен-Стиль».

18 января состоится вебинар на тему «Новый порядок проведения проверок в аптечных организациях надзорными органами в 2018 году», составленный таким образом, чтобы помочь заведующим и сотрудникам аптек встречать любую проверку во всеоружии.

В программе вебинара:

полномочия контролирующих органов, проверяющих фармацевтическую деятельность аптек и индивидуальных предпринимателей;

риск-ориентированный подход при проведении плановых проверок: категории риска различных аптек, периодичность проверок в зависимости от категории риска, использование проверочных листов при контроле фармацевтической деятельности;

изменения в порядке проведения внеплановых проверок в аптеках: новые контрольные мероприятия, основания для проведения внеплановых проверок в аптеках;

мероприятия надзорных органов, направленные на профилактику нарушений фармацевтической деятельности.

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25 января состоится вебинар на тему «Требования к реализации медицинских изделий в аптеках».

В программе вебинара:

уведомление надзорных органов о реализации и хранении МИ;

особенности приемочного контроля МИ: проверка регистрации, выявление изъятых из обращения МИ, подтверждение соответствия МИ;

хранение МИ;

требования при реализации МИ, наличие необходимой информации о МИ;

ограничения при продвижении МИ в аптеках;

контроль Росздравнадзора за обращением МИ в аптеках.

Зарегистрироваться на вебинар.

После окончания вебинара ссылка на его запись рассылается всем зарегистрированным участникам.