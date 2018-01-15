Анонс вебинаров: Новый порядок проведения проверок в аптечных организациях и требования к реализации медизделий в аптеках

Лариса Гарбузова, к.ф.н., доцент кафедры управления и экономики фармации Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова проведет два важных вебинара на площадке онлайн-журнала «Катрен-Стиль».
18 января состоится вебинар на тему «Новый порядок проведения проверок в аптечных организациях надзорными органами в 2018 году», составленный таким образом, чтобы помочь заведующим и сотрудникам аптек встречать любую проверку во всеоружии.
В программе вебинара:
- полномочия контролирующих органов, проверяющих фармацевтическую деятельность аптек и индивидуальных предпринимателей;
- риск-ориентированный подход при проведении плановых проверок: категории риска различных аптек, периодичность проверок в зависимости от категории риска, использование проверочных листов при контроле фармацевтической деятельности;
- изменения в порядке проведения внеплановых проверок в аптеках: новые контрольные мероприятия, основания для проведения внеплановых проверок в аптеках;
- мероприятия надзорных органов, направленные на профилактику нарушений фармацевтической деятельности.
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25 января состоится вебинар на тему «Требования к реализации медицинских изделий в аптеках».
В программе вебинара:
- уведомление надзорных органов о реализации и хранении МИ;
- особенности приемочного контроля МИ: проверка регистрации, выявление изъятых из обращения МИ, подтверждение соответствия МИ;
- хранение МИ;
- требования при реализации МИ, наличие необходимой информации о МИ;
- ограничения при продвижении МИ в аптеках;
- контроль Росздравнадзора за обращением МИ в аптеках.
Зарегистрироваться на вебинар.
После окончания вебинара ссылка на его запись рассылается всем зарегистрированным участникам.