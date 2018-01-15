 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Наперегонки со временем
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
44

Анонс вебинаров: Новый порядок проведения проверок в аптечных организациях и требования к реализации медизделий в аптеках

15.01.2018
Фото: https://www.istockphoto.com/

Лариса Гарбузова, к.ф.н., доцент кафедры управления и экономики фармации Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова проведет два важных вебинара на площадке онлайн-журнала «Катрен-Стиль».

18 января состоится вебинар на тему «Новый порядок проведения проверок в аптечных организациях надзорными органами в 2018 году», составленный таким образом, чтобы помочь заведующим и сотрудникам аптек встречать любую проверку во всеоружии.

В программе вебинара:

  • полномочия контролирующих органов, проверяющих фармацевтическую деятельность аптек и индивидуальных предпринимателей;
  • риск-ориентированный подход при проведении плановых проверок: категории риска различных аптек, периодичность проверок в зависимости от категории риска, использование проверочных листов при контроле фармацевтической деятельности;
  • изменения в порядке проведения внеплановых проверок в аптеках: новые контрольные мероприятия, основания для проведения внеплановых проверок в аптеках;
  • мероприятия надзорных органов, направленные на профилактику нарушений фармацевтической деятельности.

Зарегистрироваться на вебинар.

25 января состоится вебинар на тему «Требования к реализации медицинских изделий в аптеках».

В программе вебинара:

  • уведомление надзорных органов о реализации и хранении МИ;
  • особенности приемочного контроля МИ: проверка регистрации, выявление изъятых из обращения МИ, подтверждение соответствия МИ;
  • хранение МИ;
  • требования при реализации МИ, наличие необходимой информации о МИ;
  • ограничения при продвижении МИ в аптеках;
  • контроль Росздравнадзора за обращением МИ в аптеках.

Зарегистрироваться на вебинар.

После окончания вебинара ссылка на его запись рассылается всем зарегистрированным участникам.

Материалы по теме
09.01.2018 В юбилейный год Apteka.ru побила собственный рекорд по заказам
28.12.2017 Взлетели продажи активированного угля на Apteka.ru
25.12.2017 Елена Неволина и Мария Литвинова о том, что происходит с НФиМО и аккредитацией фармспециалистов
25.12.2017 Аналитика Apteka.ru: страна готовится к новогодним праздникам
18.12.2017 Пользователи Apteka.ru начали покупать больше обезболивающих
Метки
АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Наперегонки со временем
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения