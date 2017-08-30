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Лента · В России
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Анонс: национальный форум «Импортозамещение – 2017»

30.08.2017

На первом национальном форуме «Импортозамещение-2017», который состоится 12-14 сентября в Москве, пройдет ряд тематических заседаний, посвященных стратегии развития медицины и фармацевтики в соответствии с курсом, объявленным президентом. Мероприятие реализуется по поручению правительства, при поддержке и содействии федеральных органов исполнительной власти, правительственных организаций.

Участники обсудят стратегию импортозамещения как фактора повышения конкурентоспособности фармацевтических компаний пути развития направления Healthnet в период до 2035 года, меры по стимулированию организации сборочного производства сложного медицинского оборудования. Будут рассмотрены актуальные вопросы осуществления закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд.

На сегодняшний день правительственная программа импортозамещения содержит более двухсот высокотехнологичных проектов. На их поддержку из бюджета выделено около
15 млрд руб. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил: «Отечественные производители при условии долгосрочных контрактов готовы заменить большую часть импортных препаратов». Результаты уже вполне очевидны : в России производится более 70% медикаментов из списка жизненно важных лекарственных препаратов. Планируется, что к 2018 году показатель составит 90%. Растут и показатели производства отечественной медтехники. На данный момент в области рентгеновской техники доля российской продукции достигла 80%.

Как удалось достичь таких результатов? Какие трудности испытывает фармацевтическая и медицинская отрасли? Насколько влияет на развитие сегмента изменение курса иностранных валют? На все эти вопросы ответят специалисты в рамках форума «Импортозамещение-2017».

На тематических заседаниях 13 – 14 сентября будет освещена роль регионального правительства в формировании инвестиционной привлекательности фармацевтической отрасли. На обсуждение будут вынесены вопросы кластеризации и размещения производства в индустриальных парках и особых экономических зонах. Представители регионов расскажут о развитии кластеров в отдельных областях.

Будет обсуждаться технологическая база импортозамещения в отрасли: концепция гармонизации фармакопей, перспективы локализации трансфера технологий, успехи отечественного производства медицинской техники, прорывные научные направления в области биомедицины. Состоится освещение внешнеэкономического вектора развития промышленности отрасли.

Также в программе заседаний: подготовка кадров в соответствии с современными стандартами и требованиями производства, коммерциализация научных разработок и взаимодействие вузов с производителями, возможности бизнеса для реализации инновационного потенциала образовательных учреждений.

В работе первого национального форума «Импортозамещение-2017» примут участие представители исполнительной власти, правительственных и общественных организаций, научных и деловых кругов.

Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
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