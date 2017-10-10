Анонс: Круглый стол «Маркировка лекарственных препаратов. Взгляд со стороны аптек»

С 1 января 2018 года планируется широкое вступление в проект маркировки лекарственных препаратов всех участников фармацевтического рынка России, в том числе и аптек и аптечных сетей. С 1 января 2019 года система маркировки для всех препаратов, которые вводятся в гражданский оборот, предположительно, станет обязательной. При полном охвате лекарственных препаратов система будет отслеживать свыше 6.5 млрд. упаковок ежегодно и охватит до 1.000 производителей, до 2.500 оптовых организаций, до 350.000 медицинских организаций и пунктов выдачи аптек.

Основная цель маркировки упаковок лекарственных препаратов двухмерным штриховым кодом – дать возможность каждому покупателю проверить его легальность с помощью смартфона или общедоступного сканера в аптеке, аптеки должны будут быть оснащены специальным оборудованием – сканерами или считывающими устройствами.

Кто и за чей счет будет устанавливать данное оборудование? Какое устройство лучше выбрать, ведь требования к нему еще не установлены? Потребуют ли данные устройства опломбировки, чтобы исключить несанкционированный доступ? Какое выбрать программное обеспечение для устройств?

Перечисленные выше вопросы будут детально рассмотрены в рамках заседания участников круглого стола.

К выступлению приглашены:

представители государственных структур, курирующих запуск и работу проекта маркировки лекарственных препаратов

представители аптек и аптечных сетей, принимающие участие в пилотном проекте по маркировке лекарственных препаратов

представители компаний -производителей сканеров и считывающих устройств

Организаторы

СПФО и организационный комитет выставки Pharmtech & Ingredients.

Круглый стол состоится 22 ноября 2017 года состоится 22 ноября 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 2, Москва (м. Мякинино).

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Круглый стол состоится 22 ноября 2017 года состоится 22 ноября 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 2, Москва (м. Мякинино).