Анонс: конференция «Прямой контракт — выигрывают все!» пройдет 21-22 сентября

Добро пожаловать на конференцию «Прямой контракт: выигрывают все!», на которой мы хотим рассмотреть новый тренд – прямой контракт между аптекой и производителями.

Это будет первое из серии мероприятий, которые объединит общая концепция «PROекции будущего».

Событие будет посвящено вопросам взаимодействия трех основных звеньев поставок ЛС к потребителю: производитель, логист/дистрибьютор, аптечная сеть/ассоциация.

Планируется обсудить инструменты перехода на прямые контракты между производителями и розничным звеном, а также способы преодоления основных препятствий в сфере ежедневной логистики «последней мили», финансовых гарантий, маркетинговых обязательств, факторинга, страхования и экономии средств.

Главная задача конференции: обменяться опытом в новом подходе логистики, разобраться в эффективности и рентабельности цепочки от производителя к аптечной сети, поделиться своим опытом, рассказать о минусах и плюсах на примере своего бизнеса.

Аудитория мероприятия: мы соберем генеральных директоров и руководителей аптечных сетей, представителей производителей, лидеров банковских и финансовых структур, с нами будут топы дистрибьюторов 2017 года.

На этой конференции эксперты поделятся самыми важными секретами из области дистрибуции/логистики, представят уникальный обзор основных достижений и трендов в области логистики в России и за рубежом за прошедшие годы, рассмотрят ситуацию в текущий период и, конечно же, представят проекции будущего!

«Фармвестник» бросает вызов кулуарным обсуждениям и предоставит возможность открыто высказаться участникам рынка. А в споре, как известно, должна родиться истина! Дискуссия обещает быть жаркой и интересной. Рекомендуем заранее позаботиться о бронировании места и следить за новостями!

По вопросам участия и/или выступления обращайтесь к руководителю отдела рекламы газеты «Фармацевтический вестник» Юлии Иваненковой по телефону +7 (903) 677-31-56 и по e-mail pro@pharmvestnik.ru.

Место проведения: г. Сочи, отели Pullman & Mercure.

Организатор: ГК «Бионика» совместно с информационно-аналитической газетой «Фармацевтический вестник» и КСТ «Интерфорум»

Сайт конференции