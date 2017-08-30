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Анонс: конференция «Прямой контракт – выигрывают все!» – не пропустите жаркое событие осени

30.08.2017

Меняющаяся инфраструктура рынка фармотрасли бросает все новые и новые вызовы. Эти тренды не остаются без внимания участников фармсообщества.

Конференция «Прямой контакт – выигрывают все», которая состоится 21-22 сентября, посвящена новому формату логистики – прямой контракт между аптекой и производителями.

Генеральным партнером конференции выступит компания «ИН-ТЕК».

Мы обсудим вопросы взаимодействия трех основных звеньев поставок ЛС к потребителю: производитель, логист/дистрибьютор, аптечная сеть/ассоциация.

В рамках 2-х дневной конференции ведущие эксперты фармрынка:

  • расскажут о cистемном анализе развития ситуации в рознице и дистрибуции,

  • проведут обзор готовности аптечных сетей и ассоциаций к ответственности по прямым контрактам с производителями,

  • разберут кейсы реальные возможности и амбиции «классических» дистрибьютеров и «новой» логистики,

  • сформулируют цели и задачи производителей в преломлении к розничному сегменту рынка

Ключевые темы конференции: инструменты перехода на прямые контракты между производителями и розничным звеном, а также способы преодоления основных препятствий в сфере ежедневной логистики «последней мили», финансовых гарантий, маркетинговых обязательств, факторинга, страхования и экономии средств.

Главная задача конференции: обменяться опытом в новом подходе логистики, разобраться в эффективности и рентабельности цепочки от производителя к аптечной сети, поделиться своим опытом, рассказать о минусах и плюсах на примере своего бизнеса.

Аудитория мероприятия: мы соберем генеральных директоров и руководителей аптечных сетей, представителей производителей, лидеров банковских и финансовых структур, с нами будут топы дистрибьюторов 2017 года.

Партнерами конференции выступят: «Аптека 36,6», Страховой брокер АСТ, MAYKOR-GMCS, «ОЛЕОС», Marathon Pharma.

По вопросам участия и/или выступления обращайтесь к руководителю отдела рекламы газеты «Фармацевтический вестник» Юлии Иваненковой по телефону +7 (903) 677-31-56 и по e-mail: pro@pharmvestnik.ru.

Место проведения: г. Сочи, отели Pullman & Mercure, ул. Орджоникидзе, 11

Организатор: ГК «Бионика» совместно с информационно-аналитической газетой «Фармацевтический вестник» и КСТ «Интерфорум».

Сайт конференции

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
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