 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
7

Анонс: конференция «Правовые вопросы в медицине»

10.10.2017

Конференция состоится 20 октября 2017 года в г. Москва, Марриотт Новый Арбат

Программа

09:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе

10:00 – 11:30 Сессия 1. Дискуссия «Закон о телемедицине в России: настоящее и будущее»

  • Дополнения к основному ФЗ «Об основах предоставления медицинской помощи гражданам РФ»: комментарии разработчиков
  • Медицинские и правовые риски в телемедицине
  • Удаленное оказание медицинской помощи с постановкой диагноза: вопросы идентификации сторон телемедицинской консультации
  • Электронный документооборот, идентификация пациента и врача онлайн. Создание способов, средств и охранных систем для обеспечения безопасности при передаче по телемедицинским сетям и хранения персональной информации
  • Электронные рецепты на лекарственные препараты: мнение фармацевтического рынка
  • Добровольное согласие на обработку персональных данных в электронном виде. Как чиновники решат вопрос о согласии на медицинское вмешательство (включая сбор анамнеза) в письменном виде от руки на бумаге? Существующая судебная практика по вопросу

Приглашены к выступлению:

  • Елена Бойко, директор департамента информационных технологий и связи, Минздрав РФ
  • Александра Орехович, руководитель направления регулирования новых рынков, Фонд развития интернет-инициатив
  • Илья Куприянов, директор по развитию, Сеть клиник «Доктор на работе»
  • Денис Юдчиц, генеральный директор, Мобильные Медицинские Технологии
  • Георгий Лебедев, руководитель комитета «Интернет + Медицина», Институт развития Интернета
  • Михаил Варюшин, старший юрист практики M&A, корпоративное право, Юридическое бюро «Аронов и Партнеры»
  • Анастасия Сковпень, юрист практики защиты интеллектуальной собственности, Lidings

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 14:00 Сессия 2. Актуальные вопросы медицинской отрасли и судебная практика

Фокус-тема

Применение высоких технологий и инноваций в здравоохранении: законодательные инициативы и регулирование:

  • Услуги mHealth в России. Развитие смартфонов и носимых устройств, использующихся в медицине: лицензирование, статус продукта
  • Уберизация медицинских услуг: кто несет ответственность за пациента
  • Решение для фармацевтической отрасли. Маркировка лекарственных средств как первый шаг к мобильной медицине в России
  • 160-ФЗ «О международном медицинском кластере». Правовые аспекты организации медицинских кластеров в России
  • Вопросы ГЧП в медицинской отрасли: драйверы и барьеры
  • Положение о лицензировании медицинского персонала и клиники
  • Ответственность врача и медицинских учреждений: стандарты оказания медицинской помощи. Российский и зарубежный опыт
  • Деликты в медицине в России и за рубежом. Судебная практика по причинению вреда (деликтного/ договорного) в медицине
  • Потребительский экстремизм в медицинской отрасли: мнения экспертов
  • Обзор судебной практики 2016-2017 гг.

Приглашены к выступлению

  • Константин Симкин, основатель, Сеть клиник «Семейная»
  • Александр Аронов, управляющий партнер, Юридическое бюро «Аронов и Партнеры»
  • Анна Хрусталева, юрист, БИОКАД
  • Олеся Петроль, лектор, Российская школа частного права
  • Наталья Патрикеева, коммерческий директор, Лечебный центр
  • Инга Ермолина, исполнительный директор, Ассоциация частных клиник Москвы

Скидка 15% по промокоду BIONIKA

Страница мероприятия

Материалы по теме
10.10.2017 Анонс: конференция «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается»
05.10.2017 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
27.09.2017 Анонс: VIII международная конференция "РОСМЕДОБР-2017. Инновационные обучающие технологии в медицине"
24.09.2017 Прямой контракт: кто же все-таки выигрывает
14.09.2017 Эксперт: надо разделять дизайнерских и смертельно больных детей
Метки
конференция
Фармвестник-ТВ
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Октябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
10.10 Правовые вопросы фармацевтической отрасли
10.10 Модернизация промышленности России: приоритеты развития
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения