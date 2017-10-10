Анонс: конференция «Правовые вопросы в медицине»

Конференция состоится 20 октября 2017 года в г. Москва, Марриотт Новый Арбат
Программа
09:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе
10:00 – 11:30 Сессия 1. Дискуссия «Закон о телемедицине в России: настоящее и будущее»
- Дополнения к основному ФЗ «Об основах предоставления медицинской помощи гражданам РФ»: комментарии разработчиков
- Медицинские и правовые риски в телемедицине
- Удаленное оказание медицинской помощи с постановкой диагноза: вопросы идентификации сторон телемедицинской консультации
- Электронный документооборот, идентификация пациента и врача онлайн. Создание способов, средств и охранных систем для обеспечения безопасности при передаче по телемедицинским сетям и хранения персональной информации
- Электронные рецепты на лекарственные препараты: мнение фармацевтического рынка
- Добровольное согласие на обработку персональных данных в электронном виде. Как чиновники решат вопрос о согласии на медицинское вмешательство (включая сбор анамнеза) в письменном виде от руки на бумаге? Существующая судебная практика по вопросу
Приглашены к выступлению:
- Елена Бойко, директор департамента информационных технологий и связи, Минздрав РФ
- Александра Орехович, руководитель направления регулирования новых рынков, Фонд развития интернет-инициатив
- Илья Куприянов, директор по развитию, Сеть клиник «Доктор на работе»
- Денис Юдчиц, генеральный директор, Мобильные Медицинские Технологии
- Георгий Лебедев, руководитель комитета «Интернет + Медицина», Институт развития Интернета
- Михаил Варюшин, старший юрист практики M&A, корпоративное право, Юридическое бюро «Аронов и Партнеры»
- Анастасия Сковпень, юрист практики защиты интеллектуальной собственности, Lidings
11:30 – 12:00 Кофе-брейк
12:00 – 14:00 Сессия 2. Актуальные вопросы медицинской отрасли и судебная практика
Фокус-тема
Применение высоких технологий и инноваций в здравоохранении: законодательные инициативы и регулирование:
- Услуги mHealth в России. Развитие смартфонов и носимых устройств, использующихся в медицине: лицензирование, статус продукта
- Уберизация медицинских услуг: кто несет ответственность за пациента
- Решение для фармацевтической отрасли. Маркировка лекарственных средств как первый шаг к мобильной медицине в России
- 160-ФЗ «О международном медицинском кластере». Правовые аспекты организации медицинских кластеров в России
- Вопросы ГЧП в медицинской отрасли: драйверы и барьеры
- Положение о лицензировании медицинского персонала и клиники
- Ответственность врача и медицинских учреждений: стандарты оказания медицинской помощи. Российский и зарубежный опыт
- Деликты в медицине в России и за рубежом. Судебная практика по причинению вреда (деликтного/ договорного) в медицине
- Потребительский экстремизм в медицинской отрасли: мнения экспертов
- Обзор судебной практики 2016-2017 гг.
Приглашены к выступлению
- Константин Симкин, основатель, Сеть клиник «Семейная»
- Александр Аронов, управляющий партнер, Юридическое бюро «Аронов и Партнеры»
- Анна Хрусталева, юрист, БИОКАД
- Олеся Петроль, лектор, Российская школа частного права
- Наталья Патрикеева, коммерческий директор, Лечебный центр
- Инга Ермолина, исполнительный директор, Ассоциация частных клиник Москвы
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