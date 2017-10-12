Анонс: конференция «Медицинский бизнес. Российский и зарубежный опыт»

Конференция «Медицинский бизнес. Российский и зарубежный опыт» - ежегодный проект делового издания «Ведомости». Профессиональная площадка для диалога представителей власти и бизнеса. В этом году конференция будет проходить в рамках 2-х дневного Форума «Life Sciences Invest. Partnering Russia».

Участникам конференции обсудят актуальные вопросы: прогнозы, перспективы и стратегию развития медицинского бизнеса, законодательные изменения, инвестиции и инновации, современные технологии и практику их внедрения, вопросы цифровой трансформации отрасли, поделятся российским и международным опытом по эффективному управлению клиникой.

Программа

Пленарная сессия 1. Инвестиции в инновации в медицинском бизнесе

Модератор:

— Александр Абдин, Управляющий партнер, ГК ЕвроМед Санкт-Петербург, Экспертный совет при Правительстве РФ

Прогнозы, перспективы и стратегии развития медицинского бизнеса в России.

Юридическое обеспечение медицинской деятельности. Изменения в законодательстве, обзор и анализ изменений, требований к деятельности медицинских организаций.

Инвестиционные проекты, направленные на повышение уровня и качества жизни населения.

— Александр Абдин, Управляющий партнер, ГК «ЕвроМед Санкт-Петербург»

— Захар Голант, Председатель правления, Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров России

— Александр Солонин, генеральный директор, Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга

— Аркадий Столпнер, Председатель правления, Группа компаний «ЛДЦ МИБС»

Дискуссионная сессия 2. Цифровая трансформация в медицине

Модератор:

— Александр Данилин, руководитель направления стратегических проектов департамента по работе с государственными организациями, Microsoft

Тенденции развития и технологические инновации в области здравоохранения.

Правила оказания телемедицинских услуг. Чего ждать отрасли от регуляторов?

Телеконсультации. В чем риски и каковы преимущества?

Взаимодействие врачей, разработчиков и пациентов на базе виртуальных платформ.

Опыт применения телемедицинских технологий и практики их внедрения.

Успешные проекты в области современной медицины, от идеи до реализации.

Образование и кадровое обеспечение на рынке телемедицинских услуг.

Инфраструктура и информационная безопасность. Проблематика и пути решения.

— Александр Данилин, руководитель направления стратегических проектов департамента по работе с государственными организациями, Microsoft

— Ирина Каргальская, руководитель комитета, «Пациентоориентированная телемедицина» при Всероссийском Союзе пациентов и Фонда Содействия модернизации медицины

— Александр Константинов, основатель и генеральный директор, ONDOC

— Илья Ларченко, Директор по инновациям, DOC+

— Ольга Макеева, старший советник торгового представительства Финпро при Генеральном Консульстве Финляндии

— Екатерина Смирнова, Руководитель практики по интеллектуальной собственности, информационным технологиям, адвокатское бюро «Качкин и Партнеры»

Практическая сессия 3. Эффективное управление клиникой. Российский и международный опыт

Модератор:

— Александр Солонин, генеральный директор, Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга

Как стать клиникой №1. Опыт зарубежных коллег.

Разделение медицинских и бизнес процессов внутри клиники. Роль директора в управлении клиникой.

Управление эффективностью. Мотивация главного врача и управляющего.

Внутренние и внешние коммуникации.

Эффективный маркетинг в продвижении медицинских услуг.

Медицинский консалтинг.

Спикеры:

— Илья Фоминцев, Исполнительный директор, «Фонд профилактики рака»

— Михаил Дымшиц, Генеральный директор, «Дымшиц и партнеры»