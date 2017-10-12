Анонс: конференция «Медицинский бизнес. Российский и зарубежный опыт»

Конференция «Медицинский бизнес. Российский и зарубежный опыт» - ежегодный проект делового издания «Ведомости». Профессиональная площадка для диалога представителей власти и бизнеса. В этом году конференция будет проходить в рамках 2-х дневного Форума «Life Sciences Invest. Partnering Russia».
Участникам конференции обсудят актуальные вопросы: прогнозы, перспективы и стратегию развития медицинского бизнеса, законодательные изменения, инвестиции и инновации, современные технологии и практику их внедрения, вопросы цифровой трансформации отрасли, поделятся российским и международным опытом по эффективному управлению клиникой.
Программа
Пленарная сессия 1. Инвестиции в инновации в медицинском бизнесе
Модератор:
— Александр Абдин, Управляющий партнер, ГК ЕвроМед Санкт-Петербург, Экспертный совет при Правительстве РФ
- Прогнозы, перспективы и стратегии развития медицинского бизнеса в России.
- Юридическое обеспечение медицинской деятельности. Изменения в законодательстве, обзор и анализ изменений, требований к деятельности медицинских организаций.
- Инвестиционные проекты, направленные на повышение уровня и качества жизни населения.
— Александр Абдин, Управляющий партнер, ГК «ЕвроМед Санкт-Петербург»
— Захар Голант, Председатель правления, Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров России
— Александр Солонин, генеральный директор, Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга
— Аркадий Столпнер, Председатель правления, Группа компаний «ЛДЦ МИБС»
Дискуссионная сессия 2. Цифровая трансформация в медицине
Модератор:
— Александр Данилин, руководитель направления стратегических проектов департамента по работе с государственными организациями, Microsoft
- Тенденции развития и технологические инновации в области здравоохранения.
- Правила оказания телемедицинских услуг. Чего ждать отрасли от регуляторов?
- Телеконсультации. В чем риски и каковы преимущества?
- Взаимодействие врачей, разработчиков и пациентов на базе виртуальных платформ.
- Опыт применения телемедицинских технологий и практики их внедрения.
- Успешные проекты в области современной медицины, от идеи до реализации.
- Образование и кадровое обеспечение на рынке телемедицинских услуг.
- Инфраструктура и информационная безопасность. Проблематика и пути решения.
— Александр Данилин, руководитель направления стратегических проектов департамента по работе с государственными организациями, Microsoft
— Ирина Каргальская, руководитель комитета, «Пациентоориентированная телемедицина» при Всероссийском Союзе пациентов и Фонда Содействия модернизации медицины
— Александр Константинов, основатель и генеральный директор, ONDOC
— Илья Ларченко, Директор по инновациям, DOC+
— Ольга Макеева, старший советник торгового представительства Финпро при Генеральном Консульстве Финляндии
— Екатерина Смирнова, Руководитель практики по интеллектуальной собственности, информационным технологиям, адвокатское бюро «Качкин и Партнеры»
Практическая сессия 3. Эффективное управление клиникой. Российский и международный опыт
Модератор:
— Александр Солонин, генеральный директор, Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга
- Как стать клиникой №1. Опыт зарубежных коллег.
- Разделение медицинских и бизнес процессов внутри клиники. Роль директора в управлении клиникой.
- Управление эффективностью. Мотивация главного врача и управляющего.
- Внутренние и внешние коммуникации.
- Эффективный маркетинг в продвижении медицинских услуг.
- Медицинский консалтинг.
Спикеры:
— Илья Фоминцев, Исполнительный директор, «Фонд профилактики рака»
— Михаил Дымшиц, Генеральный директор, «Дымшиц и партнеры»