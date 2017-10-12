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Лента · В России
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Анонс: конференция «Медицинский бизнес. Российский и зарубежный опыт»

12.10.2017

Конференция «Медицинский бизнес. Российский и зарубежный опыт» - ежегодный проект делового издания «Ведомости». Профессиональная площадка для диалога представителей власти и бизнеса. В этом году конференция будет проходить в рамках 2-х дневного Форума «Life Sciences Invest. Partnering Russia».

Участникам конференции обсудят актуальные вопросы: прогнозы, перспективы и стратегию развития медицинского бизнеса, законодательные изменения, инвестиции и инновации, современные технологии и практику их внедрения, вопросы цифровой трансформации отрасли, поделятся российским и международным опытом по эффективному управлению клиникой.

Программа

Пленарная сессия 1. Инвестиции в инновации в медицинском бизнесе

Модератор:

— Александр Абдин, Управляющий партнер, ГК ЕвроМед Санкт-Петербург, Экспертный совет при Правительстве РФ

  • Прогнозы, перспективы и стратегии развития медицинского бизнеса в России.
  • Юридическое обеспечение медицинской деятельности. Изменения в законодательстве, обзор и анализ изменений, требований к деятельности медицинских организаций.
  • Инвестиционные проекты, направленные на повышение уровня и качества жизни населения.

— Александр Абдин, Управляющий партнер, ГК «ЕвроМед Санкт-Петербург»

— Захар Голант, Председатель правления, Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров России

— Александр Солонин, генеральный директор, Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга

— Аркадий Столпнер, Председатель правления, Группа компаний «ЛДЦ МИБС»

Дискуссионная сессия 2. Цифровая трансформация в медицине

Модератор:

— Александр Данилин, руководитель направления стратегических проектов департамента по работе с государственными организациями, Microsoft

  • Тенденции развития и технологические инновации в области здравоохранения.
  • Правила оказания телемедицинских услуг. Чего ждать отрасли от регуляторов?
  • Телеконсультации. В чем риски и каковы преимущества?
  • Взаимодействие врачей, разработчиков и пациентов на базе виртуальных платформ.
  • Опыт применения телемедицинских технологий и практики их внедрения.
  • Успешные проекты в области современной медицины, от идеи до реализации.
  • Образование и кадровое обеспечение на рынке телемедицинских услуг.
  • Инфраструктура и информационная безопасность. Проблематика и пути решения.

— Александр Данилин, руководитель направления стратегических проектов департамента по работе с государственными организациями, Microsoft

— Ирина Каргальская, руководитель комитета, «Пациентоориентированная телемедицина» при Всероссийском Союзе пациентов и Фонда Содействия модернизации медицины

— Александр Константинов, основатель и генеральный директор, ONDOC

— Илья Ларченко, Директор по инновациям, DOC+

— Ольга Макеева, старший советник торгового представительства Финпро при Генеральном Консульстве Финляндии

— Екатерина Смирнова, Руководитель практики по интеллектуальной собственности, информационным технологиям, адвокатское бюро «Качкин и Партнеры»

Практическая сессия 3. Эффективное управление клиникой. Российский и международный опыт

Модератор:

— Александр Солонин, генеральный директор, Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга

  • Как стать клиникой №1. Опыт зарубежных коллег.
  • Разделение медицинских и бизнес процессов внутри клиники. Роль директора в управлении клиникой.
  • Управление эффективностью. Мотивация главного врача и управляющего.
  • Внутренние и внешние коммуникации.
  • Эффективный маркетинг в продвижении медицинских услуг.
  • Медицинский консалтинг.

Спикеры:

— Илья Фоминцев, Исполнительный директор, «Фонд профилактики рака»

— Михаил Дымшиц, Генеральный директор, «Дымшиц и партнеры»

Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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11.10 — 13.10 Международная выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок «Фармация»
11.10 — 13.10 5-я Международная выставка «Фармация»
11.10 — 13.10 III Российский конгресс лабораторной медицины
12.10 — 13.10 Международный конгресс «Информационные технологии в медицине»
12.10 Повтор онлайн-семинара «Специализированная пищевая продукция в аптечных организациях. Требования технических регламентов»
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