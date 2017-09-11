Анонс: конференция «Клинические исследования в России»

Мы рады пригласить вас принять участие в работе ежегодной конференции «Клинические исследования в России», которая состоится в Москве, в отеле «InterContinental Moscow Tverskaya» с 14 по 15 ноября 2017 года.

Конференция представляет собой стратегическое место встречи профессионалов отрасли и единственное событие, охватывающее весь сектор клинических исследований в России.

Новые темы в программе 2017 года:

КИ в новых условиях регулирования ЕАЭС

Система фармаконадзора компании. Обновление стандарта ICH GCP R2

Клинические исследования в странах Прибалтики и СНГ. Особенности, возможности, преимущества

Инновационные стратегии и модели аутсорсинга клинических исследований

Исследования, инициируемые исследователями (IIS) – российская специфика и действительность

Управление данными (Data Management) – оценка различных подходов

Развитие пациент-центрированной модели в секторе клинических исследований

Клинические и организационные моменты проведения клинических испытаний медицинских изделий. Теория и практика

Как создать оптимальный бюджет для КИ и многое другое.

Первые подтверждения докладчиков:

Михаил Самсонов, директор медицинского департамента, Р-Фарм

Владимир Булатов, медицинский директор, АстраЗенека Россия

Анатолий Крашенинников, директор, Национальный научный центр фармаконадзора

Владимир Попов, заведующий лабораторией профессиональной клинической фармакодинамики, НУЗ «Научный клинический центр «РЖД»

Евгений Куликов, начальник научного управления, доцент кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии, ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России

Наталья Востокова, исполнительный директор, ИФАРМА, и многие другие.

Подробнее о конференции можно узнать на сайте.

Для читателей и подписчиков Фармвестника действует скидка 10%* от стандартной стоимости делегатского участия. Для получения скидки укажите код AS1125PHV при регистрации:.

Контактное лицо: Ирина Шахмуратова

тел. +7 495 2324060, доб. 31008

эл. адрес i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com

* Условия и ограничения