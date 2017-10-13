Анонс: конференция «Клинические исследования в России»

Присоединяйтесь к работе ежегодной конференции «Клинические исследования в России», которая состоится в Москве, в отеле «InterContinental Moscow Tverskaya» с 14 по 15 ноября 2017 года.
Ознакомьтесь с несколькими ключевыми презентациями от ведущих экспертов:
- Дмитрий Павлович, старший директор по клиническим операциям, QuintilesIMS проанализирует специфику проведения клинических исследований на российском и глобальном уровне, а также обсудит ключевые факторы, влияющие на уровень эффективности, качество данных и показатели работы исследовательских центров.
- Константин Гудков, директор по клиническим исследованиям, AstraZeneca Россия в своей презентации на тему «Как сделать Россию самой быстрой страной для старта исследований?» осветит ситуацию с клиническими исследованиями в стране, проанализирует, какие стороны замедляют процессы, и рассмотрит возможности для повышения скорости тестов.
- Михаил Самсонов, директор медицинского департамента, Р-Фарм расскажет об автоматизации процессов фармаконадзора и инновациях в развитии е-фармаконадзора таких, как нейронная сеть для обнаружения сигналов, управление дупликатами, медицинское кодирование, социальные сети с распознаванием текста и другие.
Среди подтвержденных докладчиков:
- Борис Романов, заместитель генерального директора по научной работе, Научный центр экспертизы средств медицинского применения Министерства здравоохранения РФ
- Анатолий Крашенинников, директор, Национальный научный центр фармаконадзора
- Кирилл Тверской, медицинский директор, Pfizer
- Елена Малышко, руководитель по клиническим исследованиям Россия, СНГ, страны Балтии, Abbvie
- Марина Дебрянская, руководитель по клиническим исследованиям, Российский инновационный центр, Takeda Pharmaceuticals
- Александр Обухов, руководитель медицинского отдела,« Фармстандарт»
- Екатерина Грекова, руководитель отдела клинических исследований, Boehringer Ingelheim
- Елена Обернихина, менеджер по фармаконадзору, GlaxoSmithKline
- Ольга Мельник, руководитель отдела международных клинических исследований, «Новартис Фарма», Россия
Подробнее о конференции можно узнать на сайте.
Для читателей и подписчиков «Фармвестника» действует скидка 10% от стандартной стоимости делегатского участия.
Для получения скидки укажите код AS1125PHV при регистрации.