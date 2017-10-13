Анонс: конференция «Клинические исследования в России»

Присоединяйтесь к работе ежегодной конференции «Клинические исследования в России», которая состоится в Москве, в отеле «InterContinental Moscow Tverskaya» с 14 по 15 ноября 2017 года.

Ознакомьтесь с несколькими ключевыми презентациями от ведущих экспертов:

Дмитрий Павлович , старший директор по клиническим операциям, QuintilesIMS проанализирует специфику проведения клинических исследований на российском и глобальном уровне, а также обсудит ключевые факторы, влияющие на уровень эффективности, качество данных и показатели работы исследовательских центров.

, старший директор по клиническим операциям, проанализирует специфику проведения клинических исследований на российском и глобальном уровне, а также обсудит ключевые факторы, влияющие на уровень эффективности, качество данных и показатели работы исследовательских центров. Константин Гудков , директор по клиническим исследованиям, AstraZeneca Россия в своей презентации на тему «Как сделать Россию самой быстрой страной для старта исследований?» осветит ситуацию с клиническими исследованиями в стране, проанализирует, какие стороны замедляют процессы, и рассмотрит возможности для повышения скорости тестов.

, директор по клиническим исследованиям, в своей презентации на тему «Как сделать Россию самой быстрой страной для старта исследований?» осветит ситуацию с клиническими исследованиями в стране, проанализирует, какие стороны замедляют процессы, и рассмотрит возможности для повышения скорости тестов. Михаил Самсонов, директор медицинского департамента, Р-Фарм расскажет об автоматизации процессов фармаконадзора и инновациях в развитии е-фармаконадзора таких, как нейронная сеть для обнаружения сигналов, управление дупликатами, медицинское кодирование, социальные сети с распознаванием текста и другие.

Среди подтвержденных докладчиков:

Борис Романов, заместитель генерального директора по научной работе, Научный центр экспертизы средств медицинского применения Министерства здравоохранения РФ

Анатолий Крашенинников, директор, Национальный научный центр фармаконадзора

Кирилл Тверской, медицинский директор, Pfizer

Елена Малышко, руководитель по клиническим исследованиям Россия, СНГ, страны Балтии, Abbvie

Марина Дебрянская, руководитель по клиническим исследованиям, Российский инновационный центр, Takeda Pharmaceuticals

Александр Обухов, руководитель медицинского отдела,« Фармстандарт»

Екатерина Грекова, руководитель отдела клинических исследований, Boehringer Ingelheim

Елена Обернихина, менеджер по фармаконадзору, GlaxoSmithKline

Ольга Мельник, руководитель отдела международных клинических исследований, «Новартис Фарма», Россия

Подробнее о конференции можно узнать на сайте.

Для читателей и подписчиков «Фармвестника» действует скидка 10% от стандартной стоимости делегатского участия.

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