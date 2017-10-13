 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
6

Анонс: конференция «Клинические исследования в России»

13.10.2017

Присоединяйтесь к работе ежегодной конференции «Клинические исследования в России», которая состоится в Москве, в отеле «InterContinental Moscow Tverskaya» с 14 по 15 ноября 2017 года.

Ознакомьтесь с несколькими ключевыми презентациями от ведущих экспертов:

  • Дмитрий Павлович, старший директор по клиническим операциям, QuintilesIMS проанализирует специфику проведения клинических исследований на российском и глобальном уровне, а также обсудит ключевые факторы, влияющие на уровень эффективности, качество данных и показатели работы исследовательских центров.
  • Константин Гудков, директор по клиническим исследованиям, AstraZeneca Россия в своей презентации на тему «Как сделать Россию самой быстрой страной для старта исследований?» осветит ситуацию с клиническими исследованиями в стране, проанализирует, какие стороны замедляют процессы, и рассмотрит возможности для повышения скорости тестов.
  • Михаил Самсонов, директор медицинского департамента, Р-Фарм расскажет об автоматизации процессов фармаконадзора и инновациях в развитии е-фармаконадзора таких, как нейронная сеть для обнаружения сигналов, управление дупликатами, медицинское кодирование, социальные сети с распознаванием текста и другие.

Среди подтвержденных докладчиков:

  • Борис Романов, заместитель генерального директора по научной работе, Научный центр экспертизы средств медицинского применения Министерства здравоохранения РФ
  • Анатолий Крашенинников, директор, Национальный научный центр фармаконадзора
  • Кирилл Тверской, медицинский директор, Pfizer
  • Елена Малышко, руководитель по клиническим исследованиям Россия, СНГ, страны Балтии, Abbvie
  • Марина Дебрянская, руководитель по клиническим исследованиям, Российский инновационный центр, Takeda Pharmaceuticals
  • Александр Обухов, руководитель медицинского отдела,« Фармстандарт»
  • Екатерина Грекова, руководитель отдела клинических исследований, Boehringer Ingelheim
  • Елена Обернихина, менеджер по фармаконадзору, GlaxoSmithKline
  • Ольга Мельник, руководитель отдела международных клинических исследований, «Новартис Фарма», Россия

Подробнее о конференции можно узнать на сайте.

Для читателей и подписчиков «Фармвестника» действует скидка 10% от стандартной стоимости делегатского участия.

Для получения скидки укажите код AS1125PHV при регистрации.

Материалы по теме
12.10.2017 Презентации с конференции «Прямой контракт: выигрывают все!» доступны на сайте
11.10.2017 На конференции «Реглек» будут обсуждаться перспективы развития экспертизы взаимозаменяемости лекарств
10.10.2017 Анонс: конференция «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается»
10.10.2017 Анонс: конференция «Правовые вопросы в медицине»
06.10.2017 В России более чем на 20% снизилось количество разрешений на клинические исследования
Метки
конференция
клинические исследования
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Октябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
11.10 — 13.10 Международная выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок «Фармация»
11.10 — 13.10 5-я Международная выставка «Фармация»
11.10 — 13.10 III Российский конгресс лабораторной медицины
12.10 — 13.10 Международный конгресс «Информационные технологии в медицине»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения