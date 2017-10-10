Анонс: конференция «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается»

16 ноября 2017 г. CNews проводит конференцию «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается»
Основные темы к обсуждению:
- Место медицины в цифровой экономике.
- Как развиваются облачные сервисы для медучреждений и пациентов.
- Что будет с телемедициной после принятия проекта?
- Инновации мирового рынка e-Health.
- Защита медицинских данных.
- На какой стадии находится развитие ЕГИСЗ и ее компонентов. Региональных и федеральных (ИЭМК, ФЭР и т.д.).
- Насколько эффективно создание личного кабинета пациента «Мое здоровье».
- Перспективны ли коммерческие сервисы в онлайн и дистанционной медицине.
- Электронные больничные и онлайн аптеки: какова технологическая и организационная готовность.
- Какие технологии помогут сделать медицинскую помощь доступной...∙ Как будет развиваться e-медицина.
Докладчики и участники дискуссии:
- Образцов Алексей, руководитель проектного офиса «Медицина будущего» Группы «Ренессанс страхование»
- Савочкин Кирилл, руководитель группы разработки ПО департамента ИТ, МК "Семейный доктор"
- Астанин Виктор, директор по информационным технологиям, Медицинский центр «XXI век»
- Резниченко Дмитрий, директор по информационным технологиям, «СМ-Клиника»
- Петухов Максим, директор службы информационных технологий, «Медицина»
- Миронович Филипп, генеральный директор, «Открытая клиника»
- Паперный Евгений, руководитель проектов «Здоровье Mail.Ru»
- Али Максим, старший юрист фирмы «Максима Лигал»
- Сорокин Сергей, руководитель проекта TeleMD