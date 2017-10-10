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Лента · В России
23

Анонс: конференция «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается»

10.10.2017

16 ноября 2017 г. CNews проводит конференцию «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается»

Основные темы к обсуждению:

  • Место медицины в цифровой экономике.
  • Как развиваются облачные сервисы для медучреждений и пациентов.
  • Что будет с телемедициной после принятия проекта?
  • Инновации мирового рынка e-Health.
  • Защита медицинских данных.
  • На какой стадии находится развитие ЕГИСЗ и ее компонентов. Региональных и федеральных (ИЭМК, ФЭР и т.д.).
  • Насколько эффективно создание личного кабинета пациента «Мое здоровье».
  • Перспективны ли коммерческие сервисы в онлайн и дистанционной медицине.
  • Электронные больничные и онлайн аптеки: какова технологическая и организационная готовность.
  • Какие технологии помогут сделать медицинскую помощь доступной...∙ Как будет развиваться e-медицина.

Докладчики и участники дискуссии:

  • Образцов Алексей, руководитель проектного офиса «Медицина будущего» Группы «Ренессанс страхование»
  • Савочкин Кирилл, руководитель группы разработки ПО департамента ИТ, МК "Семейный доктор"
  • Астанин Виктор, директор по информационным технологиям, Медицинский центр «XXI век»
  • Резниченко Дмитрий, директор по информационным технологиям, «СМ-Клиника»
  • Петухов Максим, директор службы информационных технологий, «Медицина»
  • Миронович Филипп, генеральный директор, «Открытая клиника»
  • Паперный Евгений, руководитель проектов «Здоровье Mail.Ru»
  • Али Максим, старший юрист фирмы «Максима Лигал»
  • Сорокин Сергей, руководитель проекта TeleMD

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Метки
конференция
Фармвестник-ТВ
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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