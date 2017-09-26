Анонс: конференция «Современные подходы к экспертизе лекарственных средств - РегЛек – 2017»

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные подходы к экспертизе лекарственных средств - РегЛек – 2017», организованная ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России пройдет 23 ноября в Москве в гостинице «Холидей Инн Москва Сокольники».

Программа конференции охватывает наиболее актуальные вопросы регистрации и экспертизы лекарственных средств.

Сессию «Организация проведения экспертизы лекарственных средств» возглавит начальник контрольно-организационного управления ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Екатерина Рычихина.

«В ходе научно-практической конференции мы ознакомим вас с процедурой экспертизы и регистрации лекарственных средств в рамках национального законодательства Российской Федерации и требований Евразийского экономического союза с позиции экспертного учреждения, а также подробно остановлюсь на таких вопросах, как:

Принципы проведения экспертизы в рамках национального законодательства Российской Федерации. Совместно со слушателями мы проанализируем проблемные ситуации, возникающие при проведении экспертизы и дадим полезные советы о том, как их избежать в дальнейшем;

Анализ изменений национального законодательства и их влияние на вывод в обращение лекарственных средств;

Теория и практика: как будут сочетаться подходы к экспертизе лекарственных средств в рамках национальной процедуры и правил Евразийского экономического союза;

Экспертиза в референтном государстве и государстве признания: риски экспертов, плюсы и минусы для заявителей регистрации;

Интегрирование правил проведения экспертизы лекарственных средств Евразийского экономического союза в комплексную систему работы экспертного учреждения Российской Федерации». Кроме того, на секции, посвященной экспертизе взаимозаменяемости лекарственных средств, наряду с требованиями законодательства будут обсуждаться перспективы развития этого нового направления экспертизы и значение для обращения лекарственных средств на территории Российской Федерации ввиду грядущего опубликования результатов работ 01 января 2018 года. Также в числе спикеров выступят:

Дмитрий Горячев , директор Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России;

Елена Ковалева , заместитель директора Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России;

Елена Саканян, директор Центра фармакопеи и международного сотрудничества ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России и другие.

Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте www.fru.ru

или по телефонам 8 (495) 359-06-42, 8 (495) 359-53-38,е-mail: fru@fru.ru, Skype: fru2012.

Аккредитация для СМИ: Оксана Чернышёва, пресс-секретарь ФГБУ «НЦЭСМП», +7-495-234-61-06 доб. 172, +7-903-289-85-77, press@expmed.ru