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Лента · В России
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Анонс: конференция «Современные подходы к экспертизе лекарственных средств - РегЛек – 2017»

26.09.2017

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные подходы к экспертизе лекарственных средств - РегЛек – 2017», организованная ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России пройдет 23 ноября в Москве в гостинице «Холидей Инн Москва Сокольники».

Программа конференции охватывает наиболее актуальные вопросы регистрации и экспертизы лекарственных средств.

Сессию «Организация проведения экспертизы лекарственных средств» возглавит начальник контрольно-организационного управления ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Екатерина Рычихина.

«В ходе научно-практической конференции мы ознакомим вас с процедурой экспертизы и регистрации лекарственных средств в рамках национального законодательства Российской Федерации и требований Евразийского экономического союза с позиции экспертного учреждения, а также подробно остановлюсь на таких вопросах, как:

  • Принципы проведения экспертизы в рамках национального законодательства Российской Федерации. Совместно со слушателями мы проанализируем проблемные ситуации, возникающие при проведении экспертизы и дадим полезные советы о том, как их избежать в дальнейшем;

  • Анализ изменений национального законодательства и их влияние на вывод в обращение лекарственных средств;

  • Теория и практика: как будут сочетаться подходы к экспертизе лекарственных средств в рамках национальной процедуры и правил Евразийского экономического союза;

  • Экспертиза в референтном государстве и государстве признания: риски экспертов, плюсы и минусы для заявителей регистрации;

  • Интегрирование правил проведения экспертизы лекарственных средств Евразийского экономического союза в комплексную систему работы экспертного учреждения Российской Федерации».

    Кроме того, на секции, посвященной экспертизе взаимозаменяемости лекарственных средств, наряду с требованиями законодательства будут обсуждаться перспективы развития этого нового направления экспертизы и значение для обращения лекарственных средств на территории Российской Федерации ввиду грядущего опубликования результатов работ 01 января 2018 года.

    Также в числе спикеров выступят:

  • Дмитрий Горячев, директор Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России;

  • Елена Ковалева, заместитель директора Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России;

  • Елена Саканян, директор Центра фармакопеи и международного сотрудничества ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России и другие.

Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте www.fru.ru

или по телефонам 8 (495) 359-06-42, 8 (495) 359-53-38,е-mail: fru@fru.ru, Skype: fru2012.

Аккредитация для СМИ: Оксана Чернышёва, пресс-секретарь ФГБУ «НЦЭСМП», +7-495-234-61-06 доб. 172, +7-903-289-85-77, press@expmed.ru

Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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