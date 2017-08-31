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Лента · В России
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Анонс: IX Международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?»

31.08.2017

Программа IX Международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?», которая пройдет 3 октября, каждый день пополняется новыми спикерами.

Оксана Монж, генеральный менеджер рецептурного бизнеса «Санофи» в России и Беларуси, присоединилась к пленарной дискуссионной панели «Стратегии лидеров рынка в условиях изменяющейся рыночной среды. M&A и инвестиции в Российский фармацевтический рынок». У вас будет уникальная возможность принять участие в интервью GMов, занимающих топ-позиции рейтингов.

Вопросы к обсуждению:

  • Greenfield инвестиции в Россию как залог долгосрочных перспектив, а не пустого поля;
  • импортозамещение и локализационные инициативы;
  • как меняется восприятие российского рынка иностранными компаниями;
  • произошли ли какие-то изменения в восприятии российских компаний к возможности M&A/консолидации на местном рынке/продаже своего бизнеса?
  • какие игроки выходят на первый план?
  • инвестиции в отрасль: взгляд юриста.

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Также напоминаем вам, что 4 октября пройдет IX Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ».

Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru

Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Формат низкоценовых аптек исчерпывает свой потенциал
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