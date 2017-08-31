Анонс: IX Международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?»

Программа IX Международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?», которая пройдет 3 октября, каждый день пополняется новыми спикерами.

Оксана Монж, генеральный менеджер рецептурного бизнеса «Санофи» в России и Беларуси, присоединилась к пленарной дискуссионной панели «Стратегии лидеров рынка в условиях изменяющейся рыночной среды. M&A и инвестиции в Российский фармацевтический рынок». У вас будет уникальная возможность принять участие в интервью GMов, занимающих топ-позиции рейтингов.

Вопросы к обсуждению:

Greenfield инвестиции в Россию как залог долгосрочных перспектив, а не пустого поля;

импортозамещение и локализационные инициативы;

как меняется восприятие российского рынка иностранными компаниями;

произошли ли какие-то изменения в восприятии российских компаний к возможности M&A/консолидации на местном рынке/продаже своего бизнеса?

какие игроки выходят на первый план?

инвестиции в отрасль: взгляд юриста.

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Также напоминаем вам, что 4 октября пройдет IX Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ».

Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru