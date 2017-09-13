Анонс: IV практическая конференция «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ»

Среди тем форума:
- Регистрация лекарственных средств в ЕАЭС: вопросы администрирования и составления регистрационного досье
- Гармонизация регистрации лекарственных биомолекул и биоструктур в ЕАЭС
- Соблюдение стандартов GDP на пространстве ЕАЭС
- Проблемы безопасности биотерапевтических препаратов
- Влияние работы российского GMP инспектората на развитие внутренней и внешней среды отечественного регуляторного законодательства
- Требования к системам управления качеством в клинических исследованиях и фармаконадзоре, внедрение риск-ориентированного подхода
- Источники финансирования государственных программ, распределение по секторам рынка и динамика изменений
- Проблемы контроля и обеспечения качества при разработке лекарственных препаратов
2 мастер-класса:
- Лучшие практики и эффективные методики успешного лонча дорогостоящих орфанных препаратов
- Практические вопросы фармаконадзора: разбор примеров сигналов, анализа и расследования случаев
2 круглых стола:
- Импортозамещение и локализация производств
- Общий регуляторный режим ЕАЭС: отзыв фармацевтического сообщества
Специальные блоки:
- Логистика будущего для фармацевтического рынка
- Доступ на рынок государственных закупок лекарственных средств в странах ЕАЭС
Среди участников 2017:
Alexion, Aston Health, BRACE, DHL Express, IPHARMA, Maxwell, Novartis, Sanofi, WOERWAG PHARMA, АРФП, Байер, Гедеон Рихтер, Евразийская экономическая комиссия, Институт ЕАЭС, Национальный Совет Экспертов по редким болезням, Нижфарм (STADA), Петровакс, РД1, Р-Фарм, Совет по этике Министерства здравоохранения РФ, СПФО, ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П.Сербского, ФГБУН ИТ ФМБА России, Фрезениус Каби, Хемофарм (STADA) и другие.