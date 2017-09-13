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Лента · В России
120

Анонс: IV практическая конференция «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ»

13.09.2017

Среди тем форума:

  • Регистрация лекарственных средств в ЕАЭС: вопросы администрирования и составления регистрационного досье
  • Гармонизация регистрации лекарственных биомолекул и биоструктур в ЕАЭС
  • Соблюдение стандартов GDP на пространстве ЕАЭС
  • Проблемы безопасности биотерапевтических препаратов
  • Влияние работы российского GMP инспектората на развитие внутренней и внешней среды отечественного регуляторного законодательства
  • Требования к системам управления качеством в клинических исследованиях и фармаконадзоре, внедрение риск-ориентированного подхода
  • Источники финансирования государственных программ, распределение по секторам рынка и динамика изменений
  • Проблемы контроля и обеспечения качества при разработке лекарственных препаратов

2 мастер-класса:

  • Лучшие практики и эффективные методики успешного лонча дорогостоящих орфанных препаратов
  • Практические вопросы фармаконадзора: разбор примеров сигналов, анализа и расследования случаев

2 круглых стола:

  • Импортозамещение и локализация производств
  • Общий регуляторный режим ЕАЭС: отзыв фармацевтического сообщества

Специальные блоки:

  • Логистика будущего для фармацевтического рынка
  • Доступ на рынок государственных закупок лекарственных средств в странах ЕАЭС

Среди участников 2017:

Alexion, Aston Health, BRACE, DHL Express, IPHARMA, Maxwell, Novartis, Sanofi, WOERWAG PHARMA, АРФП, Байер, Гедеон Рихтер, Евразийская экономическая комиссия, Институт ЕАЭС, Национальный Совет Экспертов по редким болезням, Нижфарм (STADA), Петровакс, РД1, Р-Фарм, Совет по этике Министерства здравоохранения РФ, СПФО, ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П.Сербского, ФГБУН ИТ ФМБА России, Фрезениус Каби, Хемофарм (STADA) и другие.

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Метки
конференция
Фармвестник-ТВ
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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