Анонс: IV практическая конференция «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ»

Среди тем форума:

Регистрация лекарственных средств в ЕАЭС: вопросы администрирования и составления регистрационного досье

Гармонизация регистрации лекарственных биомолекул и биоструктур в ЕАЭС

Соблюдение стандартов GDP на пространстве ЕАЭС

Проблемы безопасности биотерапевтических препаратов

Влияние работы российского GMP инспектората на развитие внутренней и внешней среды отечественного регуляторного законодательства

Требования к системам управления качеством в клинических исследованиях и фармаконадзоре, внедрение риск-ориентированного подхода

Источники финансирования государственных программ, распределение по секторам рынка и динамика изменений

Проблемы контроля и обеспечения качества при разработке лекарственных препаратов

2 мастер-класса:

Лучшие практики и эффективные методики успешного лонча дорогостоящих орфанных препаратов

Практические вопросы фармаконадзора: разбор примеров сигналов, анализа и расследования случаев

2 круглых стола:

Импортозамещение и локализация производств

Общий регуляторный режим ЕАЭС: отзыв фармацевтического сообщества

Специальные блоки:

Логистика будущего для фармацевтического рынка

Доступ на рынок государственных закупок лекарственных средств в странах ЕАЭС

Среди участников 2017:

Alexion, Aston Health, BRACE, DHL Express, IPHARMA, Maxwell, Novartis, Sanofi, WOERWAG PHARMA, АРФП, Байер, Гедеон Рихтер, Евразийская экономическая комиссия, Институт ЕАЭС, Национальный Совет Экспертов по редким болезням, Нижфарм (STADA), Петровакс, РД1, Р-Фарм, Совет по этике Министерства здравоохранения РФ, СПФО, ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П.Сербского, ФГБУН ИТ ФМБА России, Фрезениус Каби, Хемофарм (STADA) и другие.