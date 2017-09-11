Анонс: II Всероссийская GMP конференция

18-20 сентября в Геленджике в Конгресс-центре «Кемпински Гранд Отель Геленджик» состоится II Всероссийская GMP конференция. Она посвящена актуальной теме инспектирования, соблюдения стандарта надлежащей производственной практики на фармпредприятиях. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик».

По мнению генерального директора АО «Фармстандарт», компании Григория Потапова, являющейся генеральным партнером мероприятия, GMP конференция – это открытая дискуссионная площадка, которая дает возможность вместе с органами власти, профессиональными объединениями и сообществами обсудить практические вопросы, возникающие в процессе внедрения правил надлежащих практик.

Официальным партнером мероприятия выступает Московское представительство фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» (Венгрия).

II Всероссийская GMP конференция соберет ведущих экспертов фармацевтической отрасли, руководителей и специалистов производств, представителей отраслевых министерств и ведомств, ассоциаций, специалистов в области повышения квалификации кадров фармацевтической индустрии.

«Применение стандартов GMP в России – естественный процесс развития для обеспечения конкурентоспособности отечественных предприятий, - считает управляющий директор «Марафон Фарма» Игорь Крылов. - Специализированная конференция, которая подробно акцентирует внимание на важнейших деталях внедрения стандартов GMP, – тот инструмент, который позволит участникам лучше понимать новые правила игры и внедрять их с учетом особенностей российского рынка».

В субхолдинг «Марафон Фарма» входит Акционерное курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», являющееся партнером мероприятия. Поддержать проведение конференции решили также компании «Валента Фарм», «Астеллас Фарма», «Фармимэкс».

Программа мероприятия включает большое количество сессий, панельных дискуссий, где будут обсуждаться подходы регуляторов к инспектированию, специфика проведения инспекций. В числе тем, предлагаемых к обсуждению – «GMP: инспектирование. Механизмы и меры поддержки по развитию взаимного признания GMP-сертификатов стран ЕАЭС». Партнером этой сессии выступает Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН».

«Качество выпускаемой фармацевтической продукции на уровне мировых стандартов, повышение общей конкурентоспособности российского производства, импортозамещение и развитие экспортного потенциала – эти отраслевые приоритеты очень важны и для компании «АКРИХИН», - отметила вице-президент по производственной деятельности АО «АКРИХИН» Елена Касакина. - Решение этих и многих других задач невозможно без взвешенного и профессионального диалога с участием регулятора, отраслевых объединений, производителей и ведущих экспертов. Именно поэтому мы приняли решение о поддержке II Всероссийской GMP конференции»,

Первый день конференции завершится разговором о заводах будущего: тенденциях фармы, биотехнологиях проектирования, опыте европейских стран по сериализации.

Партнером еще одной сессии – «Вопросы регулирования отрасли на примере локализации фармацевтических производств. Факторы развития и препятствий регуляторного характера» - стала биотехнологическая компания «Амджен».

19 сентября, второй день работы конференции, будет посвящен вопросам регуляторики, маркировки лекарственных средств - нового процесса для фармацевтических компаний. Проект введения системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя реализуется в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства России, охватывает всех производителей лекарственных средств на территории страны, до 2,5 тыс. оптовых организаций, 350 тыс. медицинских организаций и пунктов выдачи аптек.

В ходе конференции также будет поднята тема: «Возможности новых рынков. Стратегический диалог», партнером этой сессии является ЗАО «Активный Компонент».

Завершат программу конференции практические семинары, которые будут ориентированы на разные категории специалистов: руководителей, HR специалистов, ответственный персонал предприятий.