Анонс: GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперёд»

С 5 по 7 июля 2017 г. в Туле пройдет Первый Всероссийский межвузовский GxP-саммит с международным участием «Выбор лучших. Время вперёд». Мероприятие проходит при поддержке ФБУ «ГИЛС и НП» под эгидой Правительства Тульской области. Организатором Саммита является фонд «Путеводная звезда» под председательством профессора РАН, заслуженного деятеля науки Российской Федерации С.И. Колесникова.

Мероприятие, посвященное GxP практикам, проводится в России в подобном формате впервые. За последние несколько лет российская фармацевтическая отрасль стала развиваться особенно интенсивно. На фоне этого процесса наблюдается острая нехватка кадров в сфере производства лекарственных средств, а также контроля их качества.

Цель саммита – развитие и поддержка молодых талантливых специалистов от фармакологии, введение их в профессию и создание потенциальной кадровой базы для российских и зарубежных фармацевтических производств.

Образовательный центр ФБУ «ГИЛС и НП» – куратор программы GxP-саммита – является ведущей площадкой по подготовке и переквалификации специалистов в фармацевтической отрасли. Цель руководства ФБУ «ГИЛС и НП» и оргкомитета GxP-саммита – целевая поддержка молодых талантов в фармакологии и развитие учебных программ по подготовке инспекторов в фармакологии.

Участниками саммита станут победители конкурса, который проводится среди студентов и аспирантов ведущих профильных факультетов ведущих медицинских ВУЗов России и стран ЕАЭС. Те студенты, чьи работы по итогам оценки экспертного совета, наберут необходимое количество баллов, примут участие в учебной программе саммита, которая, в свою очередь, состоит из олимпиады и практического блока. Им будет предложено принять участие в профильных сессиях, посвященных конкретным надлежащим практикам – GLP, GMP и GDP. По итогам сессий с помощью тестирования будут выявляться лучшие студенты, которые будут награждены. Главный приз – целевая поддержка победителей.

На саммите выступят представители власти, руководители крупнейших фармацевтических производств России, представители иностранных компаний, ведущие эксперты в области фармации. Отдельный блок предполагает общение студентов с представителями крупнейших российских фармацевтических кластеров.

Более подробную информацию о мероприятии, а также условия участия в конкурсе можно уточнить на сайте.