Анонс: Ежегодный РБК Фарма Форум

В 2017 году на рынке произошел ряд знаковых событий в области законодательства, стандартов, технологий, стратегических инициатив по развитию рынка Фармацевтической отрасли. Уходящий год также поставил перед отраслью новые экономические и социальные вызовы.

РБК подведет итоги главных событий года, обсудит знаковые проекты года и представит прогнозы развития рынка в ходе диалога представителей власти и бизнеса с участием главных экспертов отрасли.

Фармацевтическая отрасль является одной из самых динамично развивающихся отраслей и является инвестиционно привлекательным и стратегически значимым направлением развития инновационной экономики в России и в мире.

Благодаря активной деятельности отечественных компаний, а также удачной реализации политики импортозамещения, российские лекарственные препараты значительно укрепили свои позиции на рынке, а ряд международных компаний успешно локализовали свои производства на территории России.

В рамках ежегодного форума РБК представители власти и бизнеса при участии ключевых экспертов отрасли подведут итоги главных событий рынка и представят прогнозы развития рынка на 2018 год.

Регистрация участников по ссылке.

По вопросам делегатского участия, пожалуйста, обращайтесь к Инне Галлер +7 (495) 363-11-11 #1368; моб.: +7 (964) 772-34-84 (igaller@rbc.ru)

По вопросам выступления, пожалуйста, обращайтесь к Ларисе Каграманян +7 (495) 363-11-11 #1610; моб. +7 (916)723-90-85 (lkagramanyan@rbc.ru)