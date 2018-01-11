Анонс: ежегодная конференция «Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ»

9-я ежегодная конференция «Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ» состоится в Москве в отеле «Марриотт Гранд» с 27 по 28 февраля 2018 года.
Мероприятие пройдет при официальной поддержке Евразийской Экономической Комиссии с участием следующих представителей ведомства:
- Джаныл Джусупова, заместитель директора технического регулирования и аккредитации
- Дмитрий Рождественский, начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, департамент технического регулирования и аккредитации
- Анна Кравчук, советник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, департамента технического регулирования и аккредитации
Среди докладчиков конференции 2018 года:
- Сюзанна Аусборн, председатель регуляторной группы по России, EFPIA (Европейская Федерация фармацевтических компаний и ассоциаций)
- Светлана Султангазиева, руководитель департамента специализированной экспертизы лекарственных средств, Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, Казахстан
- Вячеслав Локшин, президент, Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан
- Гульмира Шакирова, генеральный директор департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
- Космосбек Чолпонбаев, генеральный директор, Галенфарм & председатель, Фармацевтический Союз Кыргызстана
- Наталья Макеева, исполнительный директор, AIPM Беларусь
- Самвел Закарян, исполнительный директор, Союз производителей и импортеров лекарств Армении
- Хассан Херроу, глава СНГ и Украина, Novartis Pharma Services AG
- Энтони Вонг, генеральный менеджер, AbbVie в России, Украине и СНГ
- Виктор Пушкарев, региональный директор по России, Украине и странам СНГ, Orion Pharma
- Азиза Бахшиева, генеральный директор, Авромед, Азербайджан
Полный список выступающих доступен на сайте.
Читателям и подписчикам Фармвестника предлагается скидка 10% от стандартной стоимости делегатского участия. Для получения скидки укажите код 1142MPHV при регистрации.
Контакт организаторов: Ирина Шахмуратова
Тел.:+7 495 232 4060, электронная почта: i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com