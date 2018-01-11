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Лента · В России
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Анонс: ежегодная конференция «Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ»

11.01.2018

9-я ежегодная конференция «Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ» состоится в Москве в отеле «Марриотт Гранд» с 27 по 28 февраля 2018 года.

Мероприятие пройдет при официальной поддержке Евразийской Экономической Комиссии с участием следующих представителей ведомства:

  • Джаныл Джусупова, заместитель директора технического регулирования и аккредитации
  • Дмитрий Рождественский, начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, департамент технического регулирования и аккредитации
  • Анна Кравчук, советник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, департамента технического регулирования и аккредитации

Среди докладчиков конференции 2018 года:

  • Сюзанна Аусборн, председатель регуляторной группы по России, EFPIA (Европейская Федерация фармацевтических компаний и ассоциаций)
  • Светлана Султангазиева, руководитель департамента специализированной экспертизы лекарственных средств, Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, Казахстан
  • Вячеслав Локшин, президент, Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан
  • Гульмира Шакирова, генеральный директор департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
  • Космосбек Чолпонбаев, генеральный директор, Галенфарм & председатель, Фармацевтический Союз Кыргызстана
  • Наталья Макеева, исполнительный директор, AIPM Беларусь
  • Самвел Закарян, исполнительный директор, Союз производителей и импортеров лекарств Армении
  • Хассан Херроу, глава СНГ и Украина, Novartis Pharma Services AG
  • Энтони Вонг, генеральный менеджер, AbbVie в России, Украине и СНГ
  • Виктор Пушкарев, региональный директор по России, Украине и странам СНГ, Orion Pharma
  • Азиза Бахшиева, генеральный директор, Авромед, Азербайджан

Полный список выступающих доступен на сайте.

Программа форума.

Читателям и подписчикам Фармвестника предлагается скидка 10% от стандартной стоимости делегатского участия. Для получения скидки укажите код 1142MPHV при регистрации.

Контакт организаторов: Ирина Шахмуратова

Тел.:+7 495 232 4060, электронная почта: i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com

Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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