Анонс: ежегодная конференция «Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ»

9-я ежегодная конференция «Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ» состоится в Москве в отеле «Марриотт Гранд» с 27 по 28 февраля 2018 года.

Мероприятие пройдет при официальной поддержке Евразийской Экономической Комиссии с участием следующих представителей ведомства:

Джаныл Джусупова , заместитель директора технического регулирования и аккредитации

, заместитель директора технического регулирования и аккредитации Дмитрий Рождественский , начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, департамент технического регулирования и аккредитации

, начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, департамент технического регулирования и аккредитации Анна Кравчук, советник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, департамента технического регулирования и аккредитации

Среди докладчиков конференции 2018 года:

Сюзанна Аусборн , председатель регуляторной группы по России, EFPIA (Европейская Федерация фармацевтических компаний и ассоциаций)

, председатель регуляторной группы по России, Светлана Султангазиева , руководитель департамента специализированной экспертизы лекарственных средств, Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, Казахстан

, руководитель департамента специализированной экспертизы лекарственных средств, Вячеслав Локшин , президент, Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан

, президент, Гульмира Шакирова, генеральный директор департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

генеральный директор департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники, Космосбек Чолпонбаев , генеральный директор, Галенфарм & председатель, Фармацевтический Союз Кыргызстана

, генеральный директор, Галенфарм & председатель, Наталья Макеева , исполнительный директор, AIPM Беларусь

, исполнительный директор, Самвел Закарян , исполнительный директор, Союз производителей и импортеров лекарств Армении

, исполнительный директор, Хассан Херроу , глава СНГ и Украина, Novartis Pharma Services AG

, глава СНГ и Украина, Энтони Вонг , генеральный менеджер, AbbVie в России, Украине и СНГ

, генеральный менеджер, Виктор Пушкарев , региональный директор по России, Украине и странам СНГ, Orion Pharma

, региональный директор по России, Украине и странам СНГ, Азиза Бахшиева, генеральный директор, Авромед, Азербайджан

Полный список выступающих доступен на сайте.

Программа форума.

Читателям и подписчикам Фармвестника предлагается скидка 10% от стандартной стоимости делегатского участия. Для получения скидки укажите код 1142MPHV при регистрации.

Контакт организаторов: Ирина Шахмуратова

Тел.:+7 495 232 4060, электронная почта: i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com