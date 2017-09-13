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Лента · В России
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Анонс: аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»

13.09.2017

4 октября компания infor-media Russia проведет Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ».

В программе аптечного саммита – круглый стол «Живее всех живых или нам пророчили, что они умрут. Партнерские отношения с дистрибьюторами: точки взаимовыгодного сотрудничества» с модератором Виталием Смердовым, председателем правления, ГК «Фармэко».

Вопросы к обсуждению:

  • Как занять лидирующее место в первом эшелоне?
  • Кризис доверия на рынке дистрибуции и розницы: переживет ли рынок еще одно поглощение на рынке дистрибуции?
  • Почему аптечные сети не хотят предоставлять обеспечение дебиторской задолженности? Страхование дебиторской задолженности как ответ дистрибуторов на это. «Я подам на вас в суд»: нарушения сроков поставок и оплат.
  • В каком случае дистрибьюторы и аптечные сети эффективны в продвижении препаратов производителя?
  • Инвестиции как способ активного развития: строительство и модернизация складов, оптимизация издержек, E-commerce проекты и маркетинг-проекты.
  • Стратегия дистрибутора VS интересы производителя.

Спикеры:

  • Сергей Еськин, директор по развитию, «ФК ПУЛЬС»
  • Наталья Зайкова, заместитель директора компании «Максавит»
  • Дмитрий Погребинский, генеральный директор, «Центр внедрения «ПРОТЕК»
  • Сергей Пивень, президент, «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»
  • Александр Тарасов, первый вице-президент, ГК «Роста»
  • Виталий Шрейдер, генеральный директор, «Агроресурсы»
  • Надежда Канушкина, вице-президент по операционной деятельности, ГК «БИОТЭК»
  • Валентина Бучнева, глава представительства «Босналек» в России

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Также напоминаем Вам, что 3 октября пройдет

IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?».

Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru

Фармвестник-ТВ
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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