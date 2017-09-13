Анонс: аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»

4 октября компания infor-media Russia проведет Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ».
В программе аптечного саммита – круглый стол «Живее всех живых или нам пророчили, что они умрут. Партнерские отношения с дистрибьюторами: точки взаимовыгодного сотрудничества» с модератором Виталием Смердовым, председателем правления, ГК «Фармэко».
Вопросы к обсуждению:
- Как занять лидирующее место в первом эшелоне?
- Кризис доверия на рынке дистрибуции и розницы: переживет ли рынок еще одно поглощение на рынке дистрибуции?
- Почему аптечные сети не хотят предоставлять обеспечение дебиторской задолженности? Страхование дебиторской задолженности как ответ дистрибуторов на это. «Я подам на вас в суд»: нарушения сроков поставок и оплат.
- В каком случае дистрибьюторы и аптечные сети эффективны в продвижении препаратов производителя?
- Инвестиции как способ активного развития: строительство и модернизация складов, оптимизация издержек, E-commerce проекты и маркетинг-проекты.
- Стратегия дистрибутора VS интересы производителя.
Спикеры:
- Сергей Еськин, директор по развитию, «ФК ПУЛЬС»
- Наталья Зайкова, заместитель директора компании «Максавит»
- Дмитрий Погребинский, генеральный директор, «Центр внедрения «ПРОТЕК»
- Сергей Пивень, президент, «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»
- Александр Тарасов, первый вице-президент, ГК «Роста»
- Виталий Шрейдер, генеральный директор, «Агроресурсы»
- Надежда Канушкина, вице-президент по операционной деятельности, ГК «БИОТЭК»
- Валентина Бучнева, глава представительства «Босналек» в России
Также напоминаем Вам, что 3 октября пройдет
IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?».
Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru