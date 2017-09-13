Анонс: аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»

4 октября компания infor-media Russia проведет Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ».

В программе аптечного саммита – круглый стол «Живее всех живых или нам пророчили, что они умрут. Партнерские отношения с дистрибьюторами: точки взаимовыгодного сотрудничества» с модератором Виталием Смердовым, председателем правления, ГК «Фармэко».

Вопросы к обсуждению:

Как занять лидирующее место в первом эшелоне?

Кризис доверия на рынке дистрибуции и розницы: переживет ли рынок еще одно поглощение на рынке дистрибуции?

Почему аптечные сети не хотят предоставлять обеспечение дебиторской задолженности? Страхование дебиторской задолженности как ответ дистрибуторов на это. «Я подам на вас в суд»: нарушения сроков поставок и оплат.

В каком случае дистрибьюторы и аптечные сети эффективны в продвижении препаратов производителя?

Инвестиции как способ активного развития: строительство и модернизация складов, оптимизация издержек, E-commerce проекты и маркетинг-проекты.

Стратегия дистрибутора VS интересы производителя.

Спикеры:

Сергей Еськин , директор по развитию, «ФК ПУЛЬС»

, директор по развитию, «ФК ПУЛЬС» Наталья Зайкова , заместитель директора компании «Максавит»

, заместитель директора компании «Максавит» Дмитрий Погребинский , генеральный директор, «Центр внедрения «ПРОТЕК»

, генеральный директор, «Центр внедрения «ПРОТЕК» Сергей Пивень , президент, «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»

, президент, «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» Александр Тарасов , первый вице-президент, ГК «Роста»

, первый вице-президент, ГК «Роста» Виталий Шрейдер , генеральный директор, «Агроресурсы»

, генеральный директор, «Агроресурсы» Надежда Канушкина , вице-президент по операционной деятельности, ГК «БИОТЭК»

, вице-президент по операционной деятельности, ГК «БИОТЭК» Валентина Бучнева, глава представительства «Босналек» в России

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Также напоминаем Вам, что 3 октября пройдет

IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?».

Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru