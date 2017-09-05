Андрей Кашеваров: нарушая закон о рекламе, фармпроизводители могут спровоцировать рост размера штрафов

ФАС рассмотрело дело в отношении рекламы рекламных препаратов компании Sanofi. По всем рассмотренным случаям ведомство констатировало факты нарушения ФЗ «О рекламе». Компании выписаны предписания об устранении нарушений, позже будет объявлен размер штрафа, который по этой категории административной ответственности может составить от 300 до 500 тыс. руб.

Что-то куда-то уходит

Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров 5 сентября провел заседание Комиссии по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушений АО «Санофи Россия» ФЗ «О рекламе» при рекламировании лекарственных препаратов. Всего было возбуждено три дела, однако подробно участники заседания остановились на трех из них.

Дело в том, что ветеринарные препараты, реклама которых прошла с нарушениями, компания продала. Препарат «Лазолван», в свою очередь, Sanofi недавно купила, а так как изготовлением рекламы занимался другой производитель, и сейчас эти ролики уже не идут, представители «Санофи Россия» не стали акцентировать внимание на этом деле.

Более подробно на заседании комиссии обсуждалась реклама «Но-шпы», «Магне В6» и «Зодака». Реклама «Нош-пы» нарушила положение п. 8 ч. 1 ст. 24 ФЗ «О рекламе», согласно которому реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий. Однако в ролике есть утверждение, что при приеме «Нош-пы» боль уходит.

Впечатления для здоровых

Согласно заключению специалистов ФАС, в рекламе «Магне B6 Форте» создается впечатление того, что здоровому человеку необходим прием лекарственного препарата «Магне B6 Форте» для борьбы со стрессом, в том числе для того, чтобы справиться с упадком сил, вызванным напряженным рабочим днем. Согласно пункту 6 части 1 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» реклама лекарственных средств не должна способствовать созданию у здорового человека впечатления о необходимости применения объекта рекламирования. Следовательно, в рекламе лекарственного препарата «Магне B6 Форте» усматриваются признаки нарушения пункта 6 части 1 статьи 24 Федерального закона «О рекламе».

В это же дело вошел ролик «Магне B6», ориентированный на беременных женщин. В рекламе сообщается, что «Магний благотворно влияет на развитие плаценты, способствует здоровому протеканию беременности и гармоничному росту плода». Соответственно указанные свойства магния в рекламе присваиваются препарату «Магне В6». Однако в инструкции по применению лекарственного препарата не сообщается о таких свойствах как благотворное влияние на развитие плаценты, здоровое протекание беременности и способствование гармоничному росту плода.

Соответственно в рекламе сообщается о свойствах и характеристиках препарата вне пределов показаний, содержащихся в инструкции по его применению. Согласно ч. 6 ст. 24 ФЗ «О рекламе» сообщение в рекламе о свойствах и характеристиках, в том числе о способах применения и использования, лекарственных препаратов и медизделий допускается только в пределах показаний, содержащихся в утвержденных в инструкциях. Комиссия признала, что в рекламе этих препаратов есть нарушение.

Осторожнее, пожалуйста

Наконец, препарат «Зодак». В роликах рекламодатель заверяет и ручается, что препарат подействует через 20 мин и будет продолжать свое действие в течении 24 часов, соответственно, в рекламе присутствует гарантия его действия. Согласно п. 8 ч. 1 ст. 24 ФЗ «О рекламе» реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

Самое интересное, что в инструкции препарата информация о начале действия через 20 минут зафиксирована. И насчет этого кейса представители «Санофи Россия» были уверены. Однако в инструкции указано, что, согласно исследованиям, через указанное время препарат начинает действовать у 50% пациентов. «Мы выигрывали дела, когда фармпроизводитель указывал, что некое действие препарата зафиксировано у 97% пациентов, ведь ожидания оставшихся 3% могли быть обмануты», – прокомментировал Андрей Кашеваров.

Представители фармпроизводителя попытались выяснить на будущее какие-либо рекомендации. «Сходу я не могу вам сказать, как исправить ваш креатив. Однако мы открыты для диалога, мы можем посмотреть предварительно ваши рекламные проекты и высказать свое мнение, а дальше вы уже будете решать для себя какие риски существуют», – отметил замруководителя ФАС.

Он отметил, что фармкомпаниям необходимо серьезно отнестись к рекламе своих препаратов. Иначе нарастание количества дел может побудить власти принять меры. «Вы не забыли, почему запретили рекламу пива – там ведь начали использовать чуть ли не подростков», – напомнил Андрей Кашеваров. Впрочем, по его предположению, сразу дело до запрета рекламы лекарств может и не дойдет. При этом вариант повышения суммы штрафов вполне реален.