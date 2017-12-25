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Аналитика Apteka.ru: страна готовится к новогодним праздникам

25.12.2017
Фото: istock

Аналитики Apteka.ru подвели итоги 50 недели года.

50 неделя (11.12 – 17.12.2017) отличилась приростом во всех группах по общему количеству аптечных продаж в упаковках через сервис Apteka.ru. Наибольший прирост отмечен по группам «Витамины» – около 10%, «Гигиена и косметика» и «Диета, спорт, питание» – по 8%.

Аналитики сервиса связывают рост с подготовкой страны к длительным праздникам. Люди начинают запасать препараты, наиболее востребованные в этот период.

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В ТОП-10 подгрупп наибольший прирост по аптечным продажам в упаковках через сервис Apteka.ru относительно предыдущей недели показали «Нервная система» – почти 11% и «Уход за лицом» – рост на 13%. Обе подгруппы неизменно занимают 3 и 6 места соответственно. Примечательно, что по этим же подгруппам на 50 неделе зафиксирован наибольший прирост и по доле подгруппы в общем объёме аптечных продаж.

В преддверии праздников набирает популярность подгруппа «Пищеварительный тракт и обмен веществ», в частности, продажи панкреатина (МНН) на 49 неделе выросли на 13%, а на 50 неделе на 4%.

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Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
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