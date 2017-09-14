Alvogen подала иск о банкротстве ЗАО «Роста»

Согласно базе Картотека арбитражных дел, заявление российского подразделения компании Alvogen поступило 12 сентября. Сумма иска, указанная в иске, составляет 44,84 млн руб. Арбитражный суд Московской области пока не принял заявление.

Как писал «ФВ», 7 августа в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от российской «дочки» Johnson & Johnson (J&J) – ООО «Джонсон & Джонсон» – о взыскании с ЗАО «РОСТА» 1,01 млрд руб. Позже компания подала иск о взыскании еще 4,5 млн руб.

J&J за два года лишь дважды обращалась в арбитраж для взыскания долгов. Точнее, исков было больше, но часть из них связана с A.v.e Group. Одно дело на 70,83 млн руб. проиграно (долги «Аптека Холдинг Рус»), второе – на 32,57 млн руб. выиграно. В основном же J&J в последнее время выясняет отношения через суд с таможенными органами.

Что касается ЗАО «РОСТА», то подача исков к компании продолжается. В августе крупные иски подали GSK (общая сумма 262,84 млн руб.), AstraZeneca (188,6 млн руб.) Reckitt Benkiser (673,33 млн руб.). В общей сложности в 2017 г. к компании подано исков на общую сумму более 6 млрд руб.

Ранее «ФВ» сообщал, 12 июля 2017 г. дистрибьютор «РОСТА», принадлежащий бизнесмену Давиду Паникашвили, продал розничный бизнес. Покупателем стала компания «Эркафарм», управляющая сетями «Доктор Столетов» и «Озерки». Первый вице-президент «РОСТА» Александр Тарасов рассказал «ФВ», что речь идет обо всем розничном бизнесе компании, то есть помимо сетей в Санкт-Петербурге и Москве продана сеть «Ладушка» в Нижнем Новгороде. Он добавил, что сделка будет закрыта до конца года.